وطن النهار

اكد رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي متانة العلاقات المتميزة بين الكويت وحلف الشمال الأطلسي التي تخدم ترسيخ الأمن والسلم الدوليين.

جاء ذلك في كلمة القاها في الاجتماع الذي جمع دول مبادرة اسطنبول للتعاون مع مجلس حلف شمال الأطلسي للمرة الثالثة الذي عقد امس بالمقر الاقليمي الناتو بالكويت بمناسبة مرور 15 عاماً على مبادرة اسطنبول للتعاون.

واضاف إنه في هذا الوقت يواجه المجتمع الدولي تحديات جمة، تتطلب من الجميع ترسيخ التعاون وتكثيف التنسيق لمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.

ولفت الى ان الكويت حرصت وبناء على تعليمات القيادة السياسة فيها ممثلة بسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد، على ايلاء حلف الناتو أولوية قصوى وتقديم يد العون وترسيخ مبدأ الشراكة معهم، مشيرا الى الصرح الذي يلتئم فيه الاجتماع للمرة الثانية خلال عامين وهو المركز الاقليمي لمنظمة حلف الشمال الأطلسي ومبادرة اسطنبول للتعاون.

واشاد العلي بالجهود المتعددة التي يضطلع فيها حلف الناتو في عمليات حفظ السلام وضمان الأمن والسلم الدوليين في مختلف أنحاء العالم، وهو الامر الذي يؤكد على السياسة الراسخة في الحلف والرامية لردع ومواجهة التحديات الأمنية المتعددة سواء العسكرية منها او المتعلقة بالارهاب والحرب السيبرانية، مؤكدا رغبة الكويت ودوّل مبادرة اسطنبول في التنسيق والتعاون مع الحلف لمواجهة هذه التحديات.

ولفت الى أن لقاء اليوم الذي يتسم بالمصارحة في شرح المواقف والتفاهم في مجال التعاون في شتى المجالات يؤكد السعي على المحافظة على قصص النجاح التي تحققت وتطويرها وتوفير المناخ الصحي للتباحث والتحاور لما فيه الخير والفائدة لعلاقاتنا المشتركة.

ووجه العلي الشكر الى امين عام مجلس التعاون عبداللطيف الزياني لدعمه اللامحدود لجميع أوجه التعاون القائم بين الأمانة العامة والحلف، مثنيا على جهوده طوال فترة عمله أمينا عام لدول مجلس التعاون.

من جانبه أشاد امين عام حلف الناتو ينس ستولتنبيرغ بالانجازات التي حققها الحلف ومبادرة اسطنبول للتعاون طوال 70 عاما علي الحلف و15 عام علي المبادرة مشيرا الى استمرار التعاون المشترك ضد الارهاب وفي مجالات الطاقة والمعلومات والأمن والاستقرار مؤكدا انها رسالة مهمة من الحلف لأمن المنطقة والعالم.

وأثنى على دور الكويت الكبير وتعاونهم المثمر في دعم جهود الناتو لافتا الى مساهمات المركز الاقليمي في الكويت قائلا بأنني فخور بهذا التعاون وما تحقق من انجازات.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبيرغ ان الشراكة مع دول الخليج أصبحت أفضل وأكثر فعالية مشددا على أن أمن الخليج من أمن الناتو.

واكد تعاون أعضاء مبادرة اسطنبول للتعاون والتي تضم الكويت وقطر والبحرين والامارات مع الحلف مشيرا في الوقت نفسه الى تعاون كل من السعودية وسلطنة عمان غير الأعضاء في المبادرة لما فيه مصلحة أمن منطقة الخليج و دول حلف شمال الأطلسي.

أكد الأمين العام أن الناتو يساعد العراقيين للحيلولة دون ظهور تنظيم الدولة مرة أخرى والذي لا يزال يمثل خطرا رغم احراز تقدم في القضاء عليه.

أفعال لا أقوال

وفي جلسة نقاشية حول مرور 15 عاما على انطلاق مبادرة اسطنبول للتعاون قال نائب الامين العام لحلف الناتو ميرسيا جيوانا ان الكويت صاحبة المبادرة لتوسيع التعاون بين حلف الناتو ومبادرة اسطنبول للتعاون وكانت اول دولة خليجية تنظم الى هذه المبادرة لافتا الى وجود مقر للتحالف في الكويت يدل على الأفعال وليس على الأقوال فقط كما ان التعاون بين الناتو والكويت مبني على الثقة المتبادلة بين الطرفين ومع الدول الأصدقاء في المنطقة حيث ان الناتو لا يقوم بتدريبات عسكرية مع الجانب الكويتي لتعزيز قدراتها فحسب بل في التعاون الأمن السبيراني والتعليم العسكري معربا عن شكره لكرم الضيافة والاستقبال الكويتي ولدعم الكويت المالي السخي للحلف.

وعما اذا ما كان الحلف لايزال قويا في ظل الانتقادات الموجهة له من قبل دول حليفة وعضو اجاب: لا يوجد شيء جديد في هذا الموضوع فنحن معتادون على وجود آراء مختلف بين أعضاء التحالف وهذه احد أوجه الديموقراطية فعلى مدار الـ 70 سنة ماضية مررنا بأوقات عصيبة مثل أزمة قناة السويس في الستينيات القرن الماضي وكذلك بالنسبة للتحالف ضد العراق حيث كان بعض الأعضاء غير سعداء بالمشاركة في هذا التحالف وحتى ايضا في الوقت الحالي بالنسبة للازمة السورية ولكن سحر التحالف يكمن انه عندما نجتمع معا نعلم كيف ندير خلافاتنا ونخرج بقوة اكبر. واضاف أتوقع ان الحلف قادر على الاستمرار لـ 70 سنة مقبلة ونحن بصحة جيدة جدا. وحول وجود مشكلة تمويل التحالف خصوصا من قبل الولايات المتحدة قال ان أصدقاءنا الأميركان لديهم وجهة نظر جيدة في هذا الأمر ولكن شركاءنا الأوروبيين قد رفعوا من ميزانياتهم الدفاعية 130 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل الى 400 مليار دولار في عام 2024 وقد تكون هناك مشكلة في التمويل الا ان أصدقاءنا في الاتحاد الاوروبي وكندا استجابوا بالايجاب الى دعم الحلف. واشاد جيوانا بالتعاون الأمني الكبير بين دول أعضاء مبادرة اسطنبول للتعاون مع الحلف مشددا على دور الكويت الكبير في توسيع دائرة التعاون بين الناتو ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الاوسط عموما، واثنى على الدعم الكويتي السخي والمحوري على المستويات الأمنية والمعلومات والخدمات اللوجستية فضلا عن الدعم المالي السخي لها. واكد أهمية الانجازات التي تحققت وطأة مسيرة حلف الناتو ومبادرة اسطنبول للتعاون داعيا الجميع الى التفكير بجدية وفعالية من اجل الحفاظ على هذه الشراكة المهمة بين أعضاء الناتو وأعضاء مبادرة اسطنبول للتعاون، كما شدد على ان الناتو ينظر الى امن منطقة الخليج كجزء من امن المنطقة الاوروبية والعالم لافتا الى ان الأمن لا يمكن ان يتجزأ. واشار الى أهمية وجود مركز اقليمي للناتو في الكويت حيث يقوم بدور كبير في تبادل الخبرات والتدريبات ومشاركة المعلومات الاستخباراتية وهو ما يعزز امن المنطقة والعالم.

واكد مرونة حلف الناتو وقدرته على استيعاب المستجدات الجيوسياسية وانفتاحه على توسيع التعاون مع الدول حول العالم لضمان استقرار وامن الجميع لافتا الى حرص الحلف على تخصيص برامج عدة تناسب كل دولة على حدة من الدول الأعضاء. وقال: صراحة حلف الناتو بصحة جيدة وسيعمل بقوة لتجاوز الخلافات الطارئة لافتا الى ان هذه الخلافات كانت دائما موجودة في مسيرة الحلف وتم تجاوزها دائما وهي لن توقف المسيرة وتحقيق الأهداف والقيم التي قام عليها الحلف.

حوار مباشر

ومن جانبه استهل مدير معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي السفير عبدالعزيز الشارخ، كلمته في الحلقة النقاشية عن بدايات فكرة انضمام الكويت الى حلف الناتو عندما كان سفيرا في بروكسل وطرح فكرة حوار مباشر بين بلاده والحلف خصوصا أن دول الحلف اسهمت في تحرير الكويت من الاحتلال العراقي.

مشاكل وأزمات

ومن جانبه تحدث وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية في مملكة البحرين الشيخ د. عبد الله الخليفة والذي اكد بدوره أهمية الدور الذي تلعبه الكويت في توسيع دائرة التعاون مع الناتو ودول مجلس التعاون الخليجي واشاد بالانجازات الكبيرة التي تحققت من خلال دور الناتو في العالم أو على مستوى مشاركة أعضاء مبادرة اسطنبول للتعاون خاصة في مجال محاربة الارهاب ومواجهة التهديدات المتزايدة للخطر الايراني. واشار الى ان منطقتنا تعصف بها الأزمات والكثير من المشاكل التي تهدد أمنها خصوصا بوجود دولة داعمة للارهاب ما يتطلب مزيدا من تضافر الجهود والتعاون من دول مجلس التعاون الخليجي مع الناتو.

واكد الخليفة حرص بلاده البحرين على التعاون مع الناتو من خلال مبادرة اسطنبول للتعاون. واشار الى ضرورة التصدي للخطر الايراني بوحدة الصف واستعرض جهود البحرين ومشاركتها الفعالة مع الناتو في مجال مكافحة الارهاب والتعاون الأمني وتبادل المعلومات. واثنى على الدور الكويتي في دعم جهود السلام والاستقرار ودعا الى زيادة بروتوكولات التعاون ما يدفع هذه الشراكة لمزيد من الانجازات.

