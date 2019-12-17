وطن النهار

أكد مدير ادارة السياسات العامة في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية في جامعة قطر د. ماجد الأنصاري ان الخلافات البينية موجودة بين كل الدول وليست بين دول مجلس التعاون فقط وموجودة ايضا في العالم العربي بشكل عام ما يزيد مطامع دول آخرى مثل ايران وروسيا وغيرهما في المنطقة، وبالتالي فان الخطوة الاولى لمواجهة تحديات المنطقة هي التعامل معها بصدق وصراحة.

وأشار الانصاري في ردوده على أسئلة الصحافيين عقب مشاركته في الحلقة النقاشية التي عقدت ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 15 لمبادرة اسطنبول، الى وجود تقدم ايجابي على مستوى حل الأزمة الخليجية حسب تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ووزير الخارجية السعودي، لافتا الى ان هذا التقدم لم يكن في السابق ولكن تم احرازه بفضل من الله عز وجل، ثم الوساطة التي يقوم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد.

وأضاف أن الشعب القطري وشعوب الخليج تنظر لسموه باحترام كبير جدا وتشعر بامتنان كبير لدوره في رأب الصدع الخليجي، مشددا على ضرورة وجود تعاون واضح وصريح لحل هذه الخلافات من خلال آليات، حيث لا يمكن لدول المجلس مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة خصوصا في ظل وجود الكثير من الدول المنهارة والفاشلة في المنطقة، فضلا عن الأزمات الاقتصادية المتوقعة.

وأشار الى ضرورة وجود تضافر خليجي من خلال دول مجلس التعاون الذي قال عنه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد بأنه أخر معاقل العمل العربي المشترك.

وردا على سؤال حول طبيعة المحادثات السعودية- القطرية في اطار حل الأزمة الخليجية، قال الانصاري انها مازالت في بدايتها، والاختراق الأكبر هو وجود مثل المحادثات، مشيرا الى أن قطر منذ اليوم الاول من اندلاع الأزمة الخليجية كانت تدعو الى حوار غير مشروط لحلها، وما نراه اليوم هو التجاوب السعودي.

وأضاف «طلبت الرياض الحوار وهذا مؤشر جيد وان كانت هناك ليست حالة توافق عامة، لافتا الى عدم وجود محادثات بين قطر والامارات».

وحول موقف قطر من التدخلات الايرانية في بعض دول الخليج والمنطقة، أوضح الانصاري الذي يتحدث بصفته الشخصية كأكاديمي في جامعة قطر، أن بلاده رفضت منذ البداية هذه التدخلات، مشيرا الى دعم قطر للثورة السورية التي واجهت بشكل مباشر التدخلات الايرانية في المنطقة كما دعمت عاصفة الحزم في أي تصريح قطري يشير الى قبول التدخلات الايرانية في المنطقة.

وأكد أن الخلافات بين دول الخليج هي حول طريقة التعامل مع هذه التدخلات الايرانية وبالتالي الاتهامات الموجهة الى قطر غير مبنية على أي أساس، وعلينا الرجوع الى التصريحات الرسمية لقيادة قطر والمسؤولين فيها حول هذا الشأن والتي تؤكد ضرورة وقف هذه التدخلات في المنطقة من خلال الوسائل السلمية وليس التصعيد والتهديد في المنطقة.

وردا على سؤال حول رفضه تدخل أطراف خارجية في المنطقة مع أن قطر تستضيف قاعدة تركية ما مثل خلافا بين الدوحة ودول المنطقة، قال الانصاري أن تركيا هي عضو في الناتو، ووجودها مثل وجود أميركا وفرنسا وبريطانيا وبقية دول الناتو، لذا فليس هناك اختلاف، متسائلا: لماذا نتحدث عن الوجود التركي ولا نتحدث عن بقية دول الناتو.

وبين ان التحالف الاستراتيجي التركي - القطري لم يستهدف يوما ما أمن الخليج وهو قائم على منظومة امنية مشتركة، ملمحا الى ما ذكره الرئيس التركي خلال زيارته الى قطر ان هذه القاعدة هي أساسا للحفاظ على أمن الخليج وليس أمن قطر.

