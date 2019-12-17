وطن النهار

قالت سفيرة فرنسا لدى حلف الناتو ميريان دومينيك ان بلادها قدمت مقترحا لتطوير عمل حلف الناتو في اجتماع لندن الذي عقد في بداية الشهر الحالي وتمت الموافقة عليها لتحسين عمل الحلف. وعن التعاون مع الكويت أشادت دومينيك بالعلاقات الكويتية الفرنسية خصوصا في الجانب الأمني مشيرة الى ان اتفاقية التعاون الأمنية بين البلدين والتي وقعت في عام 1992 كانت من أوائل الاتفاقيات التي توقع في هذا الجانب بالمنطقة بعد حرب تحرير الكويت. ولفتت الى ان الكويت تعلم جيدا أهمية هذا التعاون مشيرة الى ان قرار بلادها أن تشارك وتسهم بشكل فعال في استتباب الأمن بالمنطقة والعالم بل تجازف في هذا المجال وهذا ما تدركه الكويت جيدا. وأشارت الى أن سفارة بلادها لدى الكويت تعمل جيدا من اجل تطوير العلاقات الاستراتيجية مع الكويت مشيدة بدعم الكويت للجانب الفرنسي ومساهماتها الفعالة في مبادرة اسطنبول للتعاون. واوضحت أن الكويت تعي جيدا أهمية استقرار