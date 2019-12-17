وطن النهار

هنأ محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد د. نايـف الحجرف بمناسبة تعيينه أمينا عاما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال الخالد في برقية التهنئة : بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي وقاطني محافظة الأحمدي نعرب لكم عن أصدق آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نيلكم ثقة أصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون بتعيينكم أمينا عاماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، هذه الثقة السامية التي هي مبعث اعتزاز وفخر الجميع والتي تتوج مسيرة عطائكم اللامحدود في مختلف المواقع التي توليتم مسؤوليتها وأديتم أمانتها على الوجه الأمثل.

