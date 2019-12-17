وطن النهار

أعرب نائب وزير الخارجية خالد الجارالله عن سعادته لمشاركته في احتفال سفارة كازاخستان بالعيد الوطني لبلادها.

وقال الجارالله في تصريح صحافي ان العلاقات بين البلدين متميزة حيث أقمنا العلاقات الدبلوماسية، منذ 27 عاماً وهناك زيارات بين المسؤولين في البلدين، واصفا كازاخستان بالبلد الصديق واقتصادها واعد و امكاناتها السياحية كبيرة.

وكشف الجارالله عن وجود ترتيبات لفتح خط طيران بين الكويت والعاصمة الكازاخية نور سلطان على طيران الجزيرة في مطلع الصيف المقبل، مشيرا الى ان الكويت تتطلع لتطوير هذه العلاقات المتميزة بين البلدين.

وحول استضافة الكويت لاجتماعات حلف الناتو الذي يعتبر الاول من نوعه أفاد الجارالله بأننا نشعر بالفخر ان تستضيف الكويت اجتماعات حلف الناتو وان يكون للحلف مقر في الكويت الأمر الذي يعبر عن الشراكة الاستراتيجية بين الكويت والحلف الأطلسي، مشيرا الى ان دول الناتو يلعبون دورا مهما في امن واستقرار المنطقة والعالم

وحول تصريحات حمد بن جاسم بخصوص قرب تطبيق قضية صفقة القرن ومطالبته بموقف عربي موحد، بالاضافة الى ما صرح به الامين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط في مؤتمر الشباب في شرم الشيخ بان القضية الفلسطينية ضاعت، أكد الجارلله ان القضية لم تضع ان صفقة القرن لم تكن حديث الامس بل ان المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في المنامة كان في إطاره صفقة القرن.

صفقة القرن

وأضاف ما يعنينا في الكويت ان موقفنا واضح من هذه القضية حيث اننا نرجو بان تكون معطيات صفقة القرن تتفق تماما مع مرجعيات حل القضية الفلسطينية وقرارت الامم المتحدة واذا لم تتفق هذه المعطيات مع مرجعيات حل القضية الفلسطينية فالأمور ستشهد المزيد من التعقيد.

وحول حديث وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن لوكالة رويترز بخصوص الازمة الخليجية بان هناك تقدماً طفيفاً في خلها قال الجارالله لا يوجد لدي شيء جديد أقوله حول هذا الخلاف وما أستطيع قوله لكم امر واحد فقط هو ان تدعوا الله عز وجل ان يزول هذا الخلاف.

وبخصوص الانتخابات الرئاسية في الجزائر والتي أسفرت عن فوز المرشح الحر عبد المجيد تبون قال نحن في منتهى السعادة ان يتحقق للأشقاء في الجزائر هذه النتائج الإيجابية وان ينتخب رئيس للجزائر بنسبة جيدة جدا وان تسفر عن انتخاب رئيس جديد أعلن عن تواصله مع الحراك والتحاور معهم لما في مصلحة البلاد واستقرارها وأمنها.

واضاف لدينا ثقة بان هذا الحراك الذي امتد لشهور طويلة ولم ترق فيه قطرة دم واحدة بانه مبعث فخر واعتزاز وهو حراك حضاري قاد الى عملية ديموقراطية سليمة لاقت محل احترام العالم اجمع.

علاقات متطورة

ومن جانبه قال السفير الكازاخستاني لدى البلاد دولت يمبردييف، في كلمة القاها امام الحضور: سنحتفل بذكرى الـ 27 (السابعة والعشرين) من اقامة العلاقات الدبلوماسية بين كازاخستان والكويت. تعميق العلاقات مع الدول العربية، خاصة مع دولة الكويت من أهم الاتجاهات للسياسة الخارجية لجمهورية كازاخستان.

وزاد مواقفنا تجاه القضايا العالمية الرئيسة قريبة ومتشابهة.

وأن بلادنا تلتزم بمواقف مماثلة في العديد من المشاكل السياسية على الساحة الدولية والاقليمية، وهذا ما أكدته نتائج العمل المشترك مع وفد الكويت في مجلس الأمن الدولي في عام 2018م (الفين وثمانية عشر).

وبالمناسبة أريد ان أشير الى أن في الأسبوع الماضي انعقد الاجتماع الدولي الرابع عشر حول سورية في مدينة نورسلطان كجزء من عملية أستانا.

أدت هذه الجولة من المفاوضات إلى نتائج مهمة بشأن القضايا المهمة وأكدت من جديد أهمية عملية السلام في أستانا. وقد ساهمت جميع الأطراف في المفاوضات في تحقيق هذه النتيجة. وعقب المحادثات، أدلى الأطراف ببيان مشترك.

وتابع كلامه أن دولة الكويت منذ أول أكتوبر من هذا العام مدرجة في قائمة البلدان التي لديها نظام بدون تأشيرة. يتم انشاء الظروف اللازمة لتعزيز عنصر الاستثمار المتعلقة بعلاقاتنا الاقتصادية.

كما يسعدنا إبلاغكم أنه في إطار نظام «الأجواء المفتوحة» نيابة عن رئيس الدولة - الرئيس الحالي قاسم زومارت توكاييف انه أصبح لدى الخطوط الجوية الكويتية الآن الفرصة لتشغيل رحلات منتظمة إلى 11 مطارًا في كازاخستان (نور سلطان)، ألماتي، شيمكنت، أكتاو، كاراجاندا، أوست- كامينوغورسك، بافلودار، كوكشاو، تاراز، بيتروبافلوفسك، سيمي) دون قيود باستخدام الدرجة الخامسة من حرية الملاحة بحسب ما جاءنا من المعلومات من لجنة الطيران المدني.

