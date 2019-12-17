وطن النهار

أشاد ممثل الكويت الى منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة المستشار بالديوان الاميري د. يوسف الابراهيم أول من أمس الاحد بالأهمية التي يكتسبها المنتدى لطرح التجارب الشبابية والموضوعات التي تهمهم.

وقال الابراهيم في تصريح لـ (كونا) على هامش فعاليات المنتدى ان مشاركته تأتي بناء على دعوة كريمة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد.

ونوه بأن سمو الامير وحكومة الكويت كلفاه بالمشاركة وتمثيل الكويت مع اعضاء من برنامج (كفو) وهو البرنامج الذي يشرف عليه الديوان الاميري ويعتني بالكفاءات الشبابية.

وثمن الابراهيم تجمع المنتدى في نسخته الحالية والذي يضم نحو 7 آلاف شاب وشابة حول العالم منوها بتواجد الشباب الكويتي لعرض افكارهم ومشاريعهم التجارية التي بدأوا فيها.

وأوضح أن مثل هذا المنتدى مجال جيد للتعرف على الشباب العربي ومن دول العالم، مبينا أن رعاية وحضور الرئيس المصري المنتدى يعطيه دفعة قوية، فضلا عن مشاركة القطاع الخاص في تمويل هذه الانشطة.

ووصف الابراهيم حفل افتتاح المنتدى بانه كان «مميزا» عرض خلاله مجموعة من الشباب تجاربهم الحية ما يعطي حافزا للشباب الى الامام وعدم الاستسلام لليأس ومواجهة أي مشاكل قد تواجههم «سواء كانت عنصرية أو اعاقة جسدية أو طبية أو مجتمعية».

واعرب عن الارتياح لكل انشطة المنتدى، معربا عن التطلع لان تستمر مصر في مثل هذا النوع من النشاط «لأن الشباب ركيزة أساسية في أي مجتمع ويمكن أن يكونوا مصدرا للانطلاق أو يكونوا معوقا اذا لم يتم الاهتمام بهم».

وحول المعرض المصاحب لفعاليات المنتدى لفت الابراهيم الى انه يعرض مشاريع ومبادرات شابة، مشيرا الى ان وزارتي المالية والتخطيط في مصر تعتنيان بهذه الفئة الشابة وتحاولان مساعدتهم في تطوير افكارهم الى أن تصبح مشاريع تجارية وغيرها.

وسلط الابراهيم الضوء في هذا السياق على الدور المهم الذي يقوم به (مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع) التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي من خلال الاهتمام بالشباب وهم صغار ممن لديهم افكار يحاولون تطويرها لكي تكون مشاريع.

وأوضح انه بناء على مبادرة من سمو امير البلاد فان الكويت بصدد انشاء مشروع المركز الوطني للابتكار الذي يجلب أيضا خبرات عالمية اضافة الى الجهات الحكومية المعنية فيما يتم الانتهاء من جميع الاجراءات الادارية والحكومية بهذا الخصوص. ونوه الابراهيم ايضا بالمشروع الوطني وهو الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يقوم بتمويل عدد كبير من المشاريع، مشيرا الى العمل على ايجاد منظومة موحدة للتنسيق بينها في المستقبل القريب.

وعن الانطباع بشأن المشروع الكويتي (كفو) خلال المنتدى اوضح الابراهيم أنه «جيد للغاية» منوها بان وزيرة التخطيط المصرية اعربت عن اعجابها فيما ينتظر أن يكون هناك تعاون بين الجانبين لتطوير هذه الفكرة في مصر والاستفادة من التجربة.

