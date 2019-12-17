وطن النهار

اختارت الجائزة العالمية للمحتوى الإلكتروني المهندسة الكويتية منار الحشاش للمرة التاسعة على التوالي لعضوية لجنة تحكيم الجائزة لعام 2019 والتي انعقدت اجتماعاتها في تونس اخيرا.

واعربت الحشاش في تصريح لـ (كونا) أمس الاثنين عن فخرها باختيارها للمرة التاسعة منذ 2005 مبينة ان الدعوة الجديدة للمشاركة اشارت الى انها جاءت نتيجة لنجاحها المهني في هذا المجال وللاستفادة من خبرتها في مجال المحتوى الإلكتروني من جانب وريادة الأعمال في هذا المجال من جانب آخر.

واوضحت ان من تمت دعوتهم وشاركوا بنفس عدد المرات هما خبيرتان من غانا والهند وهما محترفتان بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتنمية والتطوير.

وذكرت أن المنافسة بالمرحلة الأخيرة كانت بين أكثر من 600 مشروع من نحو 120 دولة موزعة على 8 تصنيفات اساسية مشيرة الى ان لجنة التحكيم تضم 17 خبيرا من الولايات المتحدة وبريطانيا والنمسا وتشيلي والمكسيك والهند وبولندا والكونغو وغانا وغيرها أما الدول العربية فمن الكويت ولبنان فقط.

