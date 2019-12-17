وطن النهار

بدأت الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية في استقبال موظفي الامانة وعلى رأسهم وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وزير المالية بالوكالة مريم العقيل والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد المهدي لاجراء التوقيع الالكتروني لجميع العاملين في الامانة العامة للحصول على شهادة الكترونية يمكن عن طريقها الاستفادة من الخدمات الالكترونية المقدمة من القطاعات الحكومية في الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبهذه المناسبة قال الامين العام المساعد للدعم الاستشاري التنموي في الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية طلال الشمري ان ذلك يأتي من منطلق توجه الدولة لتطبيق وإقرار قانون المعاملات الإلكترونية بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مشيرا في تصريح صحافي الى انه تم توزيع التوقيع الالكتروني على جميع موظفي الأمانة العامة بداية من تاريخ 15/12/2019 الى 19/12/2019، بناءً على تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون المعاملات الإلكترونية رقم 20 لسنة 2014 في شأن إنشاء التوقيع الإلكتروني وتوفير التقنية الآمنة والمعتمدة لضمان أمن وسرية البيانات

وأضاف : يمكن الاستفادة ايضا من الخدمات الإلكترونية المقدمة من القطاعات والجهات الحكومية والقطاع الخاص وغيرها في التوقيع على السجلات والرسائل والمعاملات والمستندات والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات المدنية والإدارية وتوفير الحماية للبيانات الشخصية في انجاز المعاملات سواءً عقود واتفاقيات مع إمكانية تشفيرها في دولة الكويت، معربا عن سعادته بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتفعيل التوقيع الالكتروني للموظفين من خلال استخدام البطاقة المدنية الذكية والشهادات الرقمية.

وذكر الشمري أن التوقيع الالكتروني يعتبر بمنزلة هوية الفرد الالكترونية على شكل شهادة رقمية تتيح له اثبات هويته من خلال التعاملات الالكترونية على مواقع الانترنت وبناء عليه اطلقت هذه الاتفاقية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات التي توفرها الهيئة العامة للمعلومات المدنية والتي من شأنها توفير الوقت والجهد في الاجراءات والمعاملات على أنظمة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

التوقيع الإلكتروني

ومن جانبه، اوضح مدير مركز نظم المعلومات عباس محمد الوايل بأن استخدامات التوقيع الالكتروني تكمن في اثبات هوية الفرد الكترونيا عند الدخول على البيانات الخاصة، بالإضافة الى انجاز المعاملات الالكترونية مع توفير حماية للبيانات الشخصية لصاحب المعاملة دون حضوره الشخصي كما يستخدم في توقيع معظم المستندات الالكترونية من عقود واتفاقيات ومعاملات مع امكانية تشفيرها، وكذلك تستطيع أن تقوم بالمراسلات وإضافة توقيعك على الرسالة اثباتا على أنك بالفعل من أرسل هذه الرسالة. وأشار الوايل الى ان هذه الخطوة تعتبر بمثابة إنشاء وتشغيل البنية التحتية للمفتاح العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية كجزء من البنية التحتية للمفتاح العام للكويت واستخدام البطاقة المدنية الذكية والشهادات الرقمية للتحقق الآمن من هوية المستخدم ولحماية أمن المعلومات المتداولة وتفعيل استخدامات الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي في مختلف الخدمات والمعاملات الالكترونية للأنظمة الخاصة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

