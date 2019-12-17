وطن النهار

كشفت رئيس لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي م. مها البغلي ان هناك مخالفات لبعض من شركات النظافة لعدم التزامها بالعقود المبرمة مع البلدية، مؤكدة حرص الجهاز التنفيذي في البلدية على متابعة المخالفات والغرامات، وخلال الاجتماع الاول لفريق مراجعة عقود النظافة. أكدت ان المجلس البلدي والجهاز التنفيذي في البلدية يعملان يدا بيد من اجل المساهمة وتحسين وضع النظافة في البلاد، موضحة هذا الفريق منبثق من لجنة شؤون البيئة، وهدفه متابعة ومراجعة عقود النظافة الحالية ومناقشتها مع مديري النظافة في المحافظات.

وأوضحت البغلي انه تمت مناقشة الملاحظات على عقود النظافة مع المديرين والمقارنة مع الزيارات الميدانية التي سيتم ترتيبها لجميع المحافظات للإطلاع على سير العمل، لافتة إلى انه سيتم رفع توصيات لتطوير عقود النظافة.

واشادت بدور مديري نظافة المحافظات في البلدية وحرصهم على حضور الاجتماع ما يؤكد حرصهم على تطوير العمل، موضحة انهم استمعوا للملاحظات التي تم تدوينها بالاضافة لقيامهم بتقديم تصورات لتطوير عقود النظافة في المستقبل.

وبينت البغلي ان من اهم النقاط التي تمت مناقشتها مهلة الستة شهور للمقاول للبدء في تنفيذ التزاماته، مبينة أن الاراء اتفقت على انها غير كافية لدراسة العقد وتجهيز المعدات التي تتناسب مع عقد النظافة، كذلك تمت مناقشة فترة التدريب الميداني للعمالة الجديدة التي تعمل في العقود وهي 30 يوما للتعرف على المناطق وهي تعتبر فترة غير كافية، كما تطرق الاجتماع لاستخدام الاكياس التي تعتبر صديقة البيئة مع ضرورة استخدام أكياس قابلة للتحلل الكامل وتكون معتمدة من الجهات المعنية واهمها الهيئة العامة لشؤون البيئة.

وذكرت البغلي أنه خلال الاجتماعات القادمة للفريق سيتم التطرق للتفاصيل اكثر من حيث الزيارات الميدانية ومطابقة العقود في الوضع الحالي، مؤكدة بانه سيكون اجتماع نهائي لحصر ملاحظات فريق البيئة ومديري النظافة وتقديمها للمجلس البلدي من أجل ان يكون هناك متابعة وتطوير عقود النظافة في المستقبل من اجل خدمة رؤية مستقبلية لتحسين وضع النظافة وتطوير إدارة النفايات ودعم فرزها من المصدر ونقل النفايات القابلة للتدوير الى الجهات المعنية.

وقالت البغلي انه تم التطرق للمخالفات التي تندرج تحت فئة دينار او نصف وهل هي مجدية كقيمة في عقود البلدية، مؤكدة ان بعض المخالفات التي كانت تحت هذه الفئة كانت على الحاويات،ولو تم ضرب الحاويات جميعها لظهر مبلغ يصل للآلاف.

من جانبه، قال عضو المجلس البلدي م. عبدالسلام الرندي إن لجنة البيئة قامت بتشكيل فريق عمل لمتابعة عقود النظافة وما يتعلق بها، موضحا أنه خلال الاجتماع الأول صباح يوم أمس الاثنين تم اللقاء بمديري النظافة في بلدية الكويت حيث تمت مناقشة النظافة بشكل عام في كل محافظة على حدة.

وأوضح الرندي انه تم تحديد محاور معينة تتم مناقشتها في الاجتماعات القادمة، حيث تم تجزأة محاور الاجتماع وتمت مناقشة المحور الأول «عقود النظافة» وما يتعلق بالجانب الرقابي المتعلق في المراكز والآليات وما يخصها، مؤكدا أن الهدف من هذه الاجتماعات واللقاءات المتكررة تطوير النظافة بشكل عام والارتقاء فيها حتى يتم الوصول للطموح المطلوب لدى المواطنين آملا بالوصول لنتائج إيجابية في الايام القادمة.

