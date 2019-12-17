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تعاون طبي مشترك بين الكويت والإمارات

شايع النبهان
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الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

وقعت جمعية العلاج الطبيعي مع نظيرتها الجمعية الإماراتية للعلاج الطبيعي اتفاقية تعاون تهدف إلى تبادل المميزات الخاصة بالعضوية في الجمعيتين في نطاق الأنشطة العلمية المنظمة من قبل المؤسستين. وذكرت رئيس جمعية العلاج الطبيعي الكويتية هناء الخميس في تصريح صحافي على هامش التوقيع أن الاتفاقية تهدف ايضا الى تنظيم العمل المشترك لإقامة الاجتماعات العلمية والمؤتمرات الإقليمية والعالمية، والتبادل الأكاديمي. وأفادت بأن هذا يأتي ضمن برامج وخطط الجمعية للتعاون والتنسيق مع نظيراتها في دول الخليج والإقليم والعالم للإطلاع على أحدث وآخر المستجدات في مجال العلاج الطبيعي. وحضر التوقيع رئيس الجمعية الكويتية الاختصاصية هناء الخميس ورئيس الجمعية الاماراتية الاختصاصية أمل الشملان والاختصاصية عبير التجلي أمين سر جمعية العلاج الطبيعي الكويتية وأمين صندوق الجمعية عبير العجيل.


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