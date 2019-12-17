وطن النهار

« أعلنت ادارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن اختتام ادارة التطوير الاداري و التدريب برنامجها التدريبي (اعداد المحاضر والتقارير والتحضير للاجتماعات لأمين سر اللجان) بالتعاون مع معهد اليسرة للتنمية البشرية والاستشارات والذي عقد بفندق راديسون بلو خلال الفترة من 8 الى 12 ديسمبر الحالي بمشاركة عدد من موظفي وموظفات المجلس البلدي والذي حاضر فيه د. فلاح السويري. وأوضحت الادارة أن البرنامج يهدف لاكساب المشاركين مهارات كتابة وحفظ محاضر الاجتماعات والتنسيق مع المعنيين باعداد جدول الاجتماعات واعداد التقارير الادارية وحفظ محاضر الاجتماعات، مشيرة الى أن المحتوى العلمي للبرنامج تضمن العديد من العناصر الفعالة منها تعريف التقرير وأشكاله وأهميته والاعتبارات الواجب توافرها في كاتب التقرير والاعتبارات الواجب مراعاتها عند كتابة التقرير وأقسام وأنواع التقرير. وأشارت الى ان ادارة التطوير الاداري تسعى الى تفعيل البرامج التدريبية للمشاركين من جميع قطاعات وادارات البلدية ومدهم بالخبرات واكسابهم بالمعلومات لتطوير مستوى العمل على جميع الأصعدة لخدمة الجمهور. وفي ختام البرنامج التدريبي تم توزيع شهادات التقدير على المشاركين في الدورة.