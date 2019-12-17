وطن النهار

نظم مركز الخريجين والإرشاد الوظيفي لدى الكلية الأسترالية في الكويت أول معرض لخريجي رواد الأعمال، واستضاف المعرض الذي استمر يومين خريجي الكلية الأسترالية في الكويت الذين نجحوا في إنشاء شركاتهم الخاصة وحضره أعضاء من إدارة الكلية الأسترالية في الكويت وممثلون عن السفارة الأسترالية في الكويت. من بين الضيوف الذين مثلوا السفارة الأسترالية إليز كول أندروز، رئيسة القسم السياسي، وشذا عايش، مسؤولة العلاقات الدبلوماسية العامة. وقد نظم مركز الخريجين والإرشاد الوظيفي هذا المعرض ليكون بمثابة منصة لرواد الأعمال من خريجي الكلية الأسترالية في الكويت لعرض منتجاتهم والخدمات التي تقدمها شركاتهم الخاصة. وتميز المعرض بمجموعة متنوعة من الأعمال مع عروض متنوعة لموظفي وطلاب الكلية الأسترالية في الكويت بما في ذلك وكالات السفر ومراكز اللياقة البدنية ومراكز التجميل والصحة وشركات البناء والدعاية والإعلان. تم تصميم وتطوير جميع الشركات التي استضافها المعرض من قبل خريجي الكلية الأسترالية في الكويت وقد ساعدتهم أجنحتهم الترويجية على إبراز إنجازاتهم ومشاركة نجاحهم مع الطلاب الحاليين وكانت فرصة لهم لتقديم فرص لطلاب الكلية الأسترالية في الكويت للانضمام إلى شركاتهم إما كمتدربين أو متطوعين وفي بعض الحالات كموظفين دائمين. هذا، وأشادت د. زينة نعمة، مديرة مركز الخريجين والإرشاد الوظيفي، بأصحاب الأعمال الخريجين لما بذلوه من جهود في المعرض ولتشجيع الطلاب الحاضرين. وقالت د. نعمة: «نحن فخورون جداً بهم، إن نجاحهم في مسيرتهم العملية ملهم جداً ونأمل من طلابنا السير على خطاهم».