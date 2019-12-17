وطن النهار

قادت الكويت تحركا عربيا وإسلاميا في اجتماع للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي بالعاصمة الكولومبية بوغوتا احتجاجا على عدم الإشارة في القنوات الرسمية لـ (يونسكو) إلى مشروع قرار تم الاتفاق عليه بالإجماع يندد بالممارسات العنصرية ضد الإسلام (إسلاموفوبيا). وقال مندوب الكويت الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) السفير ادم الملا في بيان تلقته (كونا) أمس الاثنين انه اعرب في مداخلة له بالاجتماع السنوي الـ 14 للجنة عن رفضه لما حدث مطالبا بتعديل البيان الصادر عن اللجنة وإعادة نشره كاملا. وأضاف الملا ان مشروع القرار تمت الموافقة عليه بالإجماع الا انه عند نشره في القنوات الرسمية لـ (يونسكو) لم يذكر مصطلح «إسلاموفوبيا» كما اتفق عليه بالإجماع. وذكر ان المجموعة العربية والإسلامية علقت اجتماع اللجنة بعدما طالبها بالخروج من القاعة وإيقاف عمل اللجنة حتى توضح رئيسة الجلسة وبحضور ادارة (يونسكو) ما حدث وتقدم اعتذارا رسميا. وأوضح ان رئيسة الجلسة ونتيجة لضغوط المجموعة العربية والإسلامية قدمت اعتذارا رسميا وعدلت البيان واعادت نشره متضمنا فقرة عن «الاسلاموفوبيا».