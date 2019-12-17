وطن النهار

أعلنت جائزة البغلي للابن البار اسماء الفائزين بجوائز نسختها الثالثة عشرة والتي جاءت على النحو التالي:

المركز الاول: بدر علي محمود الفضلي:

- يقوم برعاية والدته المسنة التي تعاني من الصعوبة بالتنفس وأعراض الشيخوخة وصعوبة المشي وهشاشة العظام ومشاكل صحية تجعلها تحتاج إلى المساعدة والرعاية المستمرة ما جعل الابن ملازما لوالدته لتقديم المساعدة وتلبية احتياجاتها الاساسية والعمل على تهيئة الجوانب الاجتماعية والنفسية لأهميتها كزيارات ومرافقتها أثناء المشي والتنقل والعمل كذلك على تهيئة الجوانب الصحية كالنظافة الشخصية والتغذية والحرص على المواعيد الطبية والإشراف على الأدوية التي تتناولها بمواعيدها كما يقوم بجميع شؤونها كالمراجعات في الوزارات، كما يقوم الابن برعاية أخ معاق إعاقة جسدية وكذلك رعاية أخ مصاب بفشل كلوي وأخته التي تعاني كذلك من مشاكل صحية.

المركز الثاني: حمدية هتلان الرشيدي:

- تقوم على رعاية والدها حيث تقيم معه وتقدم له جميع احتياجاته الأساسية، كما تم تجهيز غرفة تحتوي على جميع المستلزمات الطبية كالسرير الطبي وبعض الأجهزة الطبية التعويضية.

حيث يعاني المسن من أعراض الشيخوخة والزهايمر والرعاش وكما تعرض لبعض الكسور نتيجة حادث سير، تقوم الابنة برعاية والدها وملازمته بشكل دائم كما تشرف على الجوانب الصحية من حيث النظافة الشخصية والعمل على تغيير وضعه بالسرير لتجنب القروح السريرية العمل على توفير التغذية السليمة وكذلك مرافقة والدها للمواعيد الطبية، كما تهتم بالنواحي الاجتماعية والنفسية حيث تقوم بالتواجد بقربة والعمل على الاهتمام بالجانب الأسري والعائلي فهي وهبت نفسها لرعاية والدها المسن ووالدتها.

المركز الثالث: جمال يوسف يعقوب:

يقوم على رعاية والدته المسنة واليي تقيم معه في نفس المنزل حيث تم تخصيص غرفة نوم مجهزة بجميع مستلزماتها التي تخص ذوي الاحتياجات الخاصة فهي تعاني من فقدان قدرتها الجسدية والعقلية نتيجة إصابتها بجلطات متكررة ما أصبحت طريحة الفراش.

كما أنها تعاني من السكر والضغط وعدم انتظام ضربات القلب والرعاش وهذا يستدعي أن يكون الابن ملازماً لوالدته فى مراحل العلاج حيث كما يرافقها للعلاج داخل الكويت وخارجها لأكثر من دولة فهي بحاجه إلى متابعة مستمرة وتوفير مستلزماتها واحتياجاتها من حيث النظافة الشخصية والتغذية والجانب الصحي الطبي.

المركز الرابع: علي عبداللطيف علي:

- يقوم برعاية والده ووالدته وهو يقطن فى نفس المنزل الذي يحتوي على غرفة خاصة للمسن مجهزة بالإمكانات والأدوات التي يحتاجها، كما يقوم الابن بملازمة والده ويقدم احتياجاته من المأكل والإشراف على النظافة الشخصية ومتابعة شؤونه كما يسعى الابن إلى تعزيز الجانب الاجتماعي من خلال الزيارات الأسرية والخارجية، ويحتاج إلى رعاية صحية حيث يعاني من أمراض الشيخوخة وكذلك مرض الزهايمر ويحتاج إلى المتابعة المستمرة الدائمة.

المركز الخامس: كوثر جابر عبدالرسول:

ترعى والدتها المسنة حيث تقيم معها في نفس المنزل المجهز لحالة والدتها من الأجهزة التعويضية والصحية حيث تعاني والدتها من الصعوبة بالحركة وصعوبة في الأكل والبلع مما تحتاج إلى المساعدة في تلبية احتياجاتها الأساسية ولقد وهبت نفسها لرعايتها والعمل على توفير جميع مستلزماتها الصحية والطبية كما تسعى إلى الاهتمام بالجانب الاجتماعي والنفسي حيث استقالت من عملها لتكون مع والدتها، كما كانت تقوم برعاية والدها المسن الذي توفى حيث كان يعاني من الجلطة وكانت مرافقة له للعلاج بالخارج لمدة سبعة شهور، فهي ترافق والدتها أثناء مراجعاتها الطبية ودخول المستشفى كما أنها تشرف على أكلها وشربها نتيجة رفضها المتكرر لتناول الغذاء .

المركز السادس: د. ريهام فهد ناصر:

تعمل مصممة ديكور فى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب فهي تقوم على رعاية والدتها التي تقطن معها في نفس المنزل المجهز بكل المستلزمات التي تحتاجها وكذلك من بعض الأجهزة المجهزة بكل المستلزمات التي تحتاجها وكذلك من بعض الأجهزة التعويضية التي تساعد فى تقديم الخدمة اللازمة لها حيث تعاني المسنة من بعض الأعراض الصحية كضيق بالتنفس أثناء النوم كما أنها تحتاج إلى عمل المساج لتحريك الدورة الدموية كما تسعى الابنة إلى الاهتمام بالجانب الاجتماعي والنفسي حيث تسعى إلى أن تكون بقربها حتى في أوقات تقوم فيها الابنة بإلقاء بعض المحاضرات وحضور بعض الفعاليات كما أن المسنة تهوي الطبخ فهي تشاركها وتشجعها بما تقدمه .

المركز السابع: عبدالعزيز مبارك الحشاش:

يقوم برعاية والدته وجدته المسنتين ويقيم معهما حيث تعانيان من أعراض الشيخوخة وأمراضها وكذلك بعض الأعراض النفسية نتيجة فقدان اثنين من الأبناء التي تجعله ملازماً لهما.

كما يقوم بتوفير جميع مستلزماتهما وتهيئة السكن بما يتناسب مع احتياجاتهما وظروفهما الصحية كما يقوم بمتابعة المواعيد الطبية وصرف الأدوية اللازمة والعمل على تهيئة الجوانب الاجتماعية والنفسية من خلال مرافقتهما بالزيارات والرحلات الترفيهية كالسفر لدول قريبة والشاليهات وغيرها من الأماكن الترويحية وزيارة الأهل والأقارب.

المركز الثامن: علياء حسين المؤمن:

وتقوم برعاية والدتها المسنة التي تعاني من الزهايمر وهي طريحة الفراش لا تستطيع المشي والحركة تعاني من أمراض الشيخوخة ولديها مشاكل بالبلع لا تستطيع الأكل والشرب إلا بمساعدة كما أنها تحتاج من يساعدها في النظافة الشخصية وتلبية احتياجاتها الأساسية والأولية ، تقوم الابنة بتلبية احتياجات والدتها والعمل على الاشراف على الجوانب الصحية من خلال المراجعات الطبية الأسبوعية وتوفير الأدوية اللازمة لحالتها الصحية، الابنة ملازمة لوالدتها خصوصا بعد أن ساءت حالتها الصحية خصوصا في الجانب النفسي والعصبي وكذلك الذهني ما تضطر إلى التواجد بشكل دائم بقربها حتى تؤمن لها جميع احتياجاتها الاجتماعية والنفسية والصحية .

المركز التاسع: نادية خالد أحمد:

تقوم برعاية والدها الكبير بالسن الذي يعاني من إعاقة جسدية وذهنية نتيجة جلطات متكررة في المخ وآخرها نزيف في الجمجمة والمخ ويحتاج إلى رعاية خاصة ومتابعة مستمرة، فهي تقوم بتغذية والدها ومتابعة تناول الأدوية بانتظام وتوفير جميع المستلزمات الخاصة بالنظافة الشخصية ومرافقته للمواعيد الطبية كما كانت تقوم برعاية والدتها التي توفت بعد معاناة مع مرض السرطان حيث تشرف على مراجعاتها للمواعيد الطبية والإشراف عليها حتى وافاها الأجل قريبا، تسعى الابنة إلى توفير احتياجات والدها وكذلك متابعة كل ما يتعلق بالمراجعات الحكومية لإنهاء بعض المعاملات الخاصة به، السعي في توفير الجو الأسري والاجتماعي والنفسي الذي يحتاجه والدها من خلال الزيارات والتواجد المستمر بجانبه والحديث معه.

المركز العاشر: عادل محمد العكلة:

يسعى الابن إلى رعاية والده المسن وتقديم جميع ما يحتاجه والده والعمل على توفير جميع مستلزماته فهو يعاني من الجلطة الدماغية والنزيف والضغط وكان يعاني من مرض السرطان وهو طريح الفراش لا يستطيع الحركة ويحتاج إلى متابعة مستمرة وكذلك التواجد بشكل دائم لحالته الصحية، كما يقوم الابن بالإشراف المستمر على النظافة الشخصية وتلبية احتياجاته الأولية دون مساعدة الآخرين كما يقوم بمتابعة مواعيده الطبية وعمل بعض التمارين البسيطة لتحريك الدورة الدموية حتى لا يصاب والده بتقرحات الفراش.

