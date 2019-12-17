وطن النهار

في البداية يسرني أن أبارك للفائزين بجوائز جائزة البغلي للابن البار في نسختها الثالثة عشرة على التوالي وألف مبروك لهم واشكر جميع من شارك في المسابقات وكان عدد المشاركين فاق التوقعات وإن دل هذا الشيء انما يدل على نجاح جائزة البغلي للابن البار ووصول الجائزة إلى كل بيت ولله الحمد وهذا الشيء لم يأت من فراغ وإنما أتى من جهود جميع العاملين في تنظيم جائزة البغلي للابن البار من لجان تنظيم ولجان تحكيم وغيرهما ولاسيما دور الاعلام الفعال سواء كان المقروء أو المسموع أو المرئي فألف شكر للجميع.

إن جائزة البغلي للابن البار تميزت كأحد مشاريع المبرة في هذا العام في انطلاقتها الثالثة عشرة عن الأعوام السابقة، حيث مرت بسلسلة من التطورات وضعتها في مكانة مرموقة في المجتمع الكويتي والخليجي والعربي والإقليمي، وذلك من خلال شهادات وجوائز التكريم والتقدير التي حازت عليها مشاريع المبرة في السنوات السابقة من قبل العديد من الجهات الرسمية، وآخر هذه الشهادات تتمثل في تسميتنا وتنصيبنا وتكريمنا من قبل مؤسسة المنجزين العرب للتنمية باعتباره من الشخصيات المؤثرة في العالم العربي وتسميتنا من ضمن سفراء السعادة والخير والعطاء الذين رسموا السعادة في حياة الآخرين من خلال الأعمال والمواقف والمساهمات والمبادرات الإنسانية المتميزة والتي كانت عنوانا للخير والعطاء من أجل إسعاد الآخرين، الأمر الذي شرفنا وحملنا مسؤولية كبيرة تجاه ترسيخ المبادئ الإنسانية بين أفراد ومؤسسات المجتمع المدني، والعمل والمساهمة في تقدم البشرية ونمائها وازدهارها في المجتمع الدولي. وان هذا الاختيار وضعنا أمام تحد كبير حرصنا على تأكيده وتعزيزه من خلال تحمل مسؤوليتنا الأدبية والاجتماعية في استكمال منظومة العمل الاجتماعي والإنساني في الكويت بدرجة نستطيع من خلالها تحقيق أهداف مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار والتي تتمثل في تنظيم مسابقات وتخصيص جوائز لأفراد المجتمع المدني في الكويت، وعمل وتنفيذ أنشطة وفعاليات وبرامج تربوية هادفة في مجال القيم والعادات الحميدة في المجتمع الكويتي، لتعزيز فضيلة البر بكل أنواعه وأشكاله في المجتمع.

وإن مبرة إبراهيم البغلي للابن البار هي إحدى المؤسسات الاجتماعية ذات الطابع الأهلي التطوعي والتي تعمل في عدة مجالات لخدمة ودعم كل شخص بار بوالديه أو ولي أمره أو أحد أقاربه أو يقوم ببر وطنه ومجتمعه، أو يقوم ويعمل على رعاية وخدمة وتأهيل الوالدين وكبار السن، عن طريق تنفيذ بعض المشاريع التوعوية الهادفة، لتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على كل شرائح وأطياف المجتمع الكويتي، وتم من خلالها ترجمة توجهات وتطلعات الدولة ووزير الشؤون الاجتماعية في تفعيل مبدأ الشراكة الاجتماعية مع كل أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والخاصة لتعزيز وتنمية فضيلة البر في المجتمع، حيث تم تنفيذ عدة أنشطة وبرامج ومسابقات ضمن فعاليات جائزة البغلي للابن البار لسنة 2019.

وهذا ونحرص دائما على التوسع أكثر وأكثر في هذا العمل الإنساني والاجتماعي.

ومنذ انطلاق جائزة البغلي للابن البار في عام 2007م وحتى نسختها الثالثة عشرة منها في عام 2019م، حرصنا على ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي في الكويت الحبيبة.

