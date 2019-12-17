الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 ,20 ربيع الآخرة 1441
رقم العدد:
3862
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عماد جواد بو خمسين
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اللوحات والأعمال الفنية الفائزة في مسابقة البغلي للابن البار للفنون التشكيلية لعام 2019
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