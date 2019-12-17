وطن النهار

تحت رعاية وزير الشؤون الاجتماعية الأستاذ الفاضل سعد إبراهيم الخراز وبحضور رئيس مجلس ادارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار وراعي جائزة البغلي للابن البار العم إبراهيم طاهر البغلي ورئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار الاستاذ علي حسن محمد وجميع المكرمين من أبناء الكويت البررة وجميع الفائزين بمسابقات جائزة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار تنظم جائزة البغلي للابن البار أحد مشاريع مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار الحفل الختامي لتكريم أبناء الكويت البررة وتكريم الفائزين بجائزة البغلي للابن البار. وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم غد الاربعاء الموافق 18 ديسمبر الحالي في قاعة البركة فندق كراون بلازا في منطقة الفروانية.