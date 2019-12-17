وطن النهار

مسقط - «كونا»: استقبل نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني فهد آل سعيد أمس رؤساء وكالات الأنباء العربية المشاركين في المؤتمر الـ47 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا). واكد آل سعيد خلال اللقاء حرص السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان على دعم العمل العربي المشترك تجسيدا للتعاون المنشود بين دول المنطقة كافة، مشيرا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وكالات الأنباء العربية وأهميته في عصر أصبحت فيه الكلمة والصورة المرآة الحقيقية التي تعكس التطور في أي مجتمع.

واشاد بالإعلاميين في سلطنة عمان «وما يبذلونه من جهد في الاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية للارتقاء بالعمل الإعلامي» مستعرضا التطور الذي شهده الإعلام العماني بجميع وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية «حيث استطاع مواكبة مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها السلطنة». وهنأ المدير العام لوكالة الانباء العمانية د. محمد العريمي بمناسبة توليه منصب رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية في دورته الجديدة. وتناول الحديث خلال المقابلة أهمية اضطلاع الإعلام العربي بدوره في التوعية المجتمعية والنقل الصادق للأخبار وتحري الدقة لمواجهة حملات التشويه التي تستهدف التأثير السلبي على الشعوب، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود العربية وتسخير الإعلام للتواصل والتفاهم وبناء الثقة بين الدول.

من جانبهم أعرب رؤساء وكالات الأنباء العربية عن شكرهم لاستضافة سلطنة عمان لهذا الاجتماع وعلى الإعداد الجيد الذي ساهم في التوصل إلى العديد من النتائج الإيجابية.

واشادوا بالدور البناء الذي تضطلع به السلطنة لإنجاح مسيرة الإعلام العربي رافعين أسمى آيات الشكر والتقدير والتمنيات الطيبة للسلطان قابوس بن سعيد ومشيدين بما تحقق على أرض السلطنة بقيادته من إنجازات متعددة في المجالات كافة.

وحضر اللقاء رئيس مجلس الإدارة المدير العام لـ«كونا» الشيخ مبارك الدعيج ووزير الإعلام العماني د. عبدالمنعم الحسني والمدير العام لوكالة الأنباء العمانية د. محمد العريمي. من جانب آخر انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية «فانا» أمس رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ«كونا» الشيخ مبارك الدعيج ورئيس وكالة الأنباء السعودية «واس» عبدالله الحسين نائبين لرئيس الاتحاد. ودعا المؤتمر في ختام أعماله الذي استمر يومين إلى مواصلة العمل بالملف الاقتصادي للعام 2020 على أن يقسم العام على الوكالات لفترة واحدة لكل منها والالتزام بنشره في الأوقات المحددة.

وأكد على ضرورة مواصلة التنسيق بين وكالات الأنباء العربية ووكالات الأنباء الوطنية في أوروبا وإيجاد أرضية مناسبة للحوار بين الجانبين لنشر القيم الديموقراطية وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. كما اكد على تفعيل دور وكالات الأنباء العربية ووسائل الإعلام العربية تجاه مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية التي تنمي العنف وتروج للإرهاب وتضمين أخبارها وتقاريرها بما يشيع ثقافة السلام والعدالة الاجتماعية لإيجاد وعي مجتمعي يسهم في بناء الدولة العصرية.

وحثت الجمعية العمومية لوكالات الأنباء العربية على بث الأخبار التي تهدف إلى تعزيز التواصل بين المؤسسات التربوية العربية المعنية بترسيخ وتعزيز مفاهيم الوسطية والاعتدال لدى تلاميذ وطلاب المراحل الدراسية كافة.

ودعت إلى مواصلة العمل بالنشرة الثقافية للعام 2020 ومواصلة العمل بالملف السياحي (النشرة السياحية العربية) ومواصلة العمل بملف الخدمة الإعلامية النسوية.

واعتمد المؤتمر نتائج مسابقة أفضل صورة صحافية للعام الحالي 2019 والتي فازت فيها وكالة الأنباء السعودية وجائزة أفضل تقرير صحافي وفازت فيها وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية.

وهنأت الجمعية العمومية وكالة المغرب العربي للأنباء على استضافة أعمال مؤتمر الدولي السابع لوكالات الأنباء الدولية.

