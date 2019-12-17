وطن النهار

عمان - «كونا»: أشاد رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة بالدور الذي تقوم به الكويت حيال العديد من القضايا العربية لا سيما التنموية.

جاء ذلك خلال لقاء الطراونة بمدير عام المعهد العربي للتخطيط د. بدر مال الله في مقر مجلس النواب حيث جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين أمانة المجلس والمعهد. وأكد الطراونة ضرورة توحيد الجهود العربية المشتركة في العديد من المجالات وبالأخص ذات الشأن البرلماني.

وحول مذكرة التفاهم الموقعة مع المعهد العربي للتخطيط قال إن التوجه نحو استحداث أنماط إدارية «غير تقليدية» من شأنه الاسهام في النهوض بالمنظومة الإدارية.

وبين أهمية المذكرة برفد العديد من الجوانب المرتبطة بالواجبات المنوطة بكوادر الأمانة العامة للمجلس لا سيما الداعمة لدور النواب التشريعي والرقابي.

وأعرب عن تقديره للبرامج والجهود التي يقوم بها المعهد تجاه تنمية المنظومة الإدارية والدعم المؤسسي لبرلمانات الدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية. من جانبه أشاد مال الله بالعلاقة التي تجمع المعهد بمجلس النواب، مثمنا المواقف البرلمانية المعلنة للمجلس في كل المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

