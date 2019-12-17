مال وأعمال

احتفى رئيس مجموعة بوخمسين القابضة السيد جواد بوخمسين ورئيس تحرير جريدة النهار عماد جواد بوخمسين بوفد غرفة الأحساء برئاسة عبداللطيف العرفج رئيس مجلس إدارة الغرفة الذي يزور البلاد حاليا، وذلك بحضور عبدالوهاب الوزان النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت. وقد رحب السيد جواد بوخمسين بالوفد السعودي الشقيق مشيداً بالعلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين التي تتميز عن غيرها من العلاقات بعمقها التاريخي على مدار التاريخ والتي عادت بالمنفعة على الشعبين الكويتي والسعودي. وأشاد بوخمسين بدور غرفة الاحساء ودورها الاقتصادي الكبير في تنمية العلاقات الثنائية المشتركة والتي ساهمت في مد جسور التعاون الاقتصادي بين البلدين. وقد شهد اللقاء تطابق الرؤى المشتركة بضرورة عقد شراكات اقتصادية مشتركة لتحقيق اهداف التنمية في البلدين الشقيقين ما يسهم في تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات.

