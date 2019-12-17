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ألغى الرجل الأكثر زواجا في بريطانيا في آخر لحظة مخطط زواجه التاسع، من امرأة اميركية، تصغره بأربعين عاما. وأوضحت مصادر صحافية ان رون شيبارد (71 عاما) اقترح على روز هانس، الشهر الماضي، الزواج، بعد سنة من «المواعدة عبر الانترنت»، قبل ان يقرر التراجع عن مخططه. وقال رون، الذي يعيش في بلدة سوميرتون «كان من المفترض ان نلتقي الجمعة الماضية، لكنني شعرت في آخر لحظة انني غير مقتنع بهذه الخطوة.. خصوصا انني لا اكن اي مشاعر للطرف الثاني». وتزوج رون للمرة الأولى في عام 1966، وكشف انه يفكر حاليا في تأليف كتاب يروي فيه تجاربه «الغرامية» مع النساء. وأطول قصة زواج لرون دامت 13 عاما، اما اقصرها فلم تتجاوز الـ10 اشهر.