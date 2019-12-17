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خرج المنتج السينمائي الأميركي هارفي واينستين، عن صمته الذي دام اكثر من عام، قبل اسابيع فقط من محاكمته بتهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وصرح واينستين، الملقب بـ«وحش هوليوود»، في مقابلة حصرية مع صحيفة «نيويورك بوست» بأنه بات «رجلا منسيا» وأن اعماله «الرائدة» في مجال الأفلام التي قادتها النساء ودارت حول مواضيع تخصهن «انتُزعت منه» في اعقاب مزاعم الاعتداء الجنسي المتعددة ضده.

وواجه اقوى الرجال في هوليوود البالغ من العمر 67 عاما، اتهامات بالاعتداء الجنسي والتحرش من قبل عشرات النساء.

وقبل بدء محاكمة الاغتصاب، اجرى المنتج واينستين المقابلة مع صحيفة «نيويورك بوست»، اثناء تعافيه في المستشفى بعد جراحة العمود الفقري التي خضع لها، رافضا التحدث عن الادعاءات الموجهة اليه، وقائلا انه وافق على اجراء المقابلة لاثبات انه لم يبالغ بشأن مرضه، حيث ظهر في الأسبوع الماضي في المحكمة مستخدما جهازا مساعدا على المشي.

وذكرت الصحيفة ان المنتج السينمائي السابق لم يبد سوى القليل من علامات الندم على مانسب اليه، وقال: «صنعت الكثير من الأفلام التي اخرجتها النساء وتمحورت كلها حولهن، اكثر من اي صانع افلام آخر، وتحدثت عن هذا منذ حوالي 30 عاما، انا لا اتحدث الآن لأنه اصبح امرا رائجا، فعلت هذا اولا، انا رائد ذلك».

وتابع: «تمت ازالة كل شيء بسبب ما حدث، لقد نُسيت اعمالي»، وذكر بعض التفاصيل عن دعمه للنساء في الأعمال التي انتجها، من بينها صفقة قدرها 10 ملايين دولار مع الممثلة غوينيث بالترو (التي اتهمته بالتحرش)، في عام 2003 في فيلم View from the Top، ما جعلها الممثلة الأعلى اجرا في فيلم مستقل.

وقال دوغلاس اتش ويغدور، محامي ثلاثة من ضحايا واينستين المزعومين، انه لمن الصعب الشعور بالأسف تجاه واينستين «، بينما كان يجلس في جناح بمستشفى خاص، ويطلب من سكان نيويورك الاعتراف بانجازاته السابقة التي طغت فيها افعاله الرهيبة على تبريراته».

ومن المقرر ان يحاكم واينستين في 6 يناير بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي، حيث نفى انه مذنب في هذه التهم التي تتعلق بحوادث ادعتها امرأتان في عامي 2006 و2013.

وفي حال ادين بالتهم الموجهة اليه، فقد يواجه واينستين عقوبة بالسجن مدى الحياة.

