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عروس أميركية تدمر حفل زفافها


صدمت عروس أميركية جميع الحاضرين في حفل زفافها، بعد أن انفجرت في نوبة غضب بعد تصرف «طبيعي» من عريسها كانت قد طلبت منه عدم القيام به. وذكر أحد رواد موقع «ريديت» القصة على منتدى خاص بـ «العرائس»، موضحا أن العروس فقدت والدها وهي في سن صغيرة، ما دفعها للاشتراط على زوجها أن لا يرقص مع والدته خلال حفل الزفاف، لأنها لن تحظى برقصة مماثلة من والدها الراحل. فمع توجه الحاضرين إلى حلبة الرقص، نسي العريس الطلب ، ورقص مع والدته بشكل عفوي، ليثير المشهد غضب العروس، التي قامت برد فعل صادم. فقد غادرت القاعة فورا، وهي تصرخ وتبكي وتسب وتلعن.


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