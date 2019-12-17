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استطاع المغامر السعودي بدر الشيباني تسلق بركان «ماسايا» جنوب شرقي ماناغوا عاصمة نيكاراغوا.

وتمكن الشيباني من الاقتراب من البحيرة البركانية الحية في منطقة البركان، ومشاهدة ذوبان الحمم البركانية الفريدة من نوعها. وصنفت مجلة فوريس الشرق الأوسط الشيباني ضمن ابرز 50 شخصية رائدة لنشاطه في مجال نشر الثقافة الصحية. بركان ماسايا الواقع على بعد 20 كيلومتراً جنوب شرقي ماناغوا عاصمة نيكاراغوا، يحوي واحدة من خمسة بحيرات للحمم البركانية النشطة حول العالم. ويقع البركان «ماسايا» ضمن منطقة محمية تبلغ مساحتها نحو 50 كيلومترا مربعا، حيث تتداخل الحقول الشاسعة من الحمم المتحجرة مع الزهور البيضاء من نوع بلوميريا.

