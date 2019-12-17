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أعلن مسؤولون عن مؤسسة «أس سي بي» للمزادات والمتخصصة في بيع الأدوات التذكارية الرياضية المهمة عن بيع المضرب الذي استخدمه لاعب البيسبول الأميركي السابق بيب روث بمليون و800 الف دولار بعدما اهداه في اربعينيات القرن الماضي الى صديق له، دون ان يتم الكشف عن هوية المشتري. ويشتهر روث بضرباته القوية، وسجل بالمضرب الذي بيع في المزاد العلني ضربته الخمسمئة عام 1929، ويلقب بـ«ذا بامبينو» و«سلطان الضربات العنيفة». وكان اللاعب الأميركي قد صنف افضل لاعب بيسبول على الاطلاق في كثير من التصنيفات واستطلاعات الرأي، واختارته مجلة ذا سبورتينغ نيوز ليتصدر قائمة اعظم 100 لاعب بيسبول. وولد روث في 6 فبراير 1895، وتوفي في 16 اغسطس 1948، وسجل العديد من الأرقام القياسية خلال مشواره المهني، وبدأ مسيرته الرياضية مع دوري كرة البيسبول الرئيس في فريق بوسطن ريد فوكس كرامي، ثم بيع في 1919 الى فريق نيويورك يانكيز، قبل ان يعتزل عام 1935، بعد ان قضى فترة قصيرة في فريق بوسطن بريفز.