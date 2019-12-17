أول النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ورئيس جهاز الامن الوطني الشيخ ثامر العلي.

هذا وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية الى أخيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم امارة الشارقة دولة الامارات المتحدة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سلطان بن عبدالله بن سلطان القاسمي سائلا سموه المولى تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم الجميع جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى اخيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم امارة الشارقة دولة الامارات المتحدة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سلطان بن عبدالله بن سلطان القاسمي سائلا سموه المولى تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان اعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية ودوام التقدم والازدهار.

وكذلك بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لفخامته دوام الصحة والعافية، كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

كما بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الملك جيغمي كکيسار نامجيل وانجشوك ملك مملكة بوتان عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الملك جيغمي كکيسار نامجيل وانجشوك ملك مملكة بوتان ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

