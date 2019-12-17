أول النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رسالة شفهية من جوزيه ماريو فاز رئيس جمهورية غينيا بيساو الصديقة تضمنت العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل تنميتها في شتى المجالات.

وقد قام بنقل الرسالة لوزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح سفير جمهورية غينيا بيساو لدى المملكة العربية السعودية والمحال لدولة الكويت ممادو سانو. كما تلقى سموه رسالة خطية من أخيه محمود عباس رئيس فلسطين الشقيقة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها في المجالات كافة.

وقد قام بتسليم الرسالة لوزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح سفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب.

