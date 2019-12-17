أول النهار

استقبل سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وبحضور رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي في قصر بيان أمس أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبيرغ والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته البلاد للمشاركة في الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 15 لانطلاق مبادرة اسطنبول للتعاون.

حضر المقابلة نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله وسفير الكويت لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) جاسم محمد البديوي. الى ذلك، تلقى سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء رسالة خطية من أرستيديز غوميز رئيس وزراء جمهورية غينيا بيساو الصديقة تضمنت العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وقام بتسيلم الرسالة لوزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح سفير جمهورية غينيا بيساو لدى المملكة العربية السعودية والمحال للكويت ممادو سانو.

