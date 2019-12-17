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استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان امس الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبيرغ والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد.

وفي الوقت الذي شدد فيه حلف ناتو على انه ينظر الى امن منطقة الخليج على انه جزء من امن المنطقة الاوروبية والعالم اكد رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي متانة العلاقات المتميزة بين الكويت وحلف شمال الأطلسي التي تخدم ترسيخ الأمن والسلم الدوليين.

جاء ذلك في كلمة القاها في الاجتماع الذي جمع دول مبادرة اسطنبول للتعاون مع مجلس حلف شمال الأطلسي الذي عقد صباح امس بالمقر الإقليمي للناتو بالكويت بمناسبة مرور 15 عاما على مبادرة اسطنبول للتعاون. واضاف: المجتمع الدولي يواجه تحديات جمة، تتطلب من الجميع ترسيخ التعاون وتكثيف التنسيق لمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.

وكشف العلي عن وجود 5 مبادرات تعنى بأمن الخليج والممرات المائية فيه، متمنيا ان يكون هناك ترابط ذهني وفكري حول هذه المبادرات. وعما اذا كانت هناك مبادرات يمكن ان تؤدي الى التخفيف من حدة الخلاف الخليجي قال لا مبادرة جديدة خرجت اليوم، بل تم تداول بعض الأفكار حول المبادرات التي تم طرحها سابقا.

من جانبه أشاد امين عام حلف ناتو ينس ستولتنبيرغ بالإنجازات التي حققها الحلف ومبادرة إسطنبول للتعاون طوال 70 عاما علي الحلف و15 عاما علي المبادرة، مشيرا إلى استمرار التعاون المشترك ضد الإرهاب وفي مجالات الطاقة والمعلومات والأمن والاستقرار.

وأثنى على دور الكويت الكبير وتعاونها المثمر في دعم جهود الناتو وعلى مساهمات المركز الإقليمي في الكويت، قائلا: إنني فخور بهذا التعاون وبما تحقق من انجازات. وأضاف ستولتنبيرغ : الشراكة مع دول الخليج أصبحت أفضل وأكثر فعالية مشددا على أن أمن الخليج من أمن الناتو.

واكد تعاون أعضاء مبادرة اسطنبول للتعاون التي تضم الكويت وقطر والبحرين والإمارات مع الحلف، مشيرا إلى تعاون كل من السعودية وسلطنة عمان لما فيه مصلحة أمن منطقة الخليج و دول حلف شمال الأطلسي مع انهما ليسا عضوين في المبادرة.

من جانبه قال نائب الامين العام لحلف الناتو ميرسيا جيوانا ان الكويت صاحبة مبادرة توسيع التعاون بين حلف الناتو ومبادرة إسطنبول للتعاون، لافتا الى ان وجود مقر للتحالف في الكويت يدل على فاعليتها بالأفعال وليس بالأقوال، كما ان التعاون بين الناتو والكويت مبني على الثقة المتبادلة بين الطرفين ومع الدول الأصدقاء في المنطقة.

واثنى على الدعم الكويتي السخي والمحوري على عدة مستويات منها الأمنية والمعلومات والخدمات اللوجيستية.

واضاف: ان ناتو لا يقوم بتدريبات عسكرية مع الجانب الكويتي لتعزيز قدراته فحسب بل للتعاون في مجال الأمن السيبراني والتعليم العسكري معربا عن الدعم المالي السخي من الكويت للحلف، كما شدد على ان ناتو ينظر الى امن منطقة الخليج كجزء من امن المنطقة الاوروبية والعالم لافتا الى ان الأمن لا يمكن ان يتجزأ. وأشار إلى أهمية وجود مركز إقليمي للناتو في الكويت حيث يقوم بدور كبير في تبادل الخبرات والتدريبات ومشاركة المعلومات الاستخباراتية وهو ما يعزز امن المنطقة والعالم. وأكد على مرونة حلف الناتو وقدرته على استيعاب المستجدات الجيو سياسية وانفتاحه على توسيع التعاون مع الدول حول العالم لضمان استقرار وامن الجميع، لافتا إلى حرص الحلف على تخصيص برامج عدة تناسب كل دولة من الدول الأعضاء.