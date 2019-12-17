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أعلن محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل اصدار البنك مسكوكة تذكارية ذهبية تخليدا لذكرى مناسبة تسمية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد (قائدا للعمل الإنساني) لعام 2014 من قبل منظمة الامم المتحدة.

وقال الهاشل في تصريح صحافي امس عقب لقائه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف في قصر بيان امس ان اصدار هذه المسكوكة يأتي ايضا تقديرا لجهود سمو امير البلاد واسهامات سموه في رفع معاناة شعوب العالم المنكوبة ودعم ونصرة القضايا الانسانية الى جانب جهوده واسهاماته في حل الخلافات بالطرق السلمية.

وأضاف ان هذا الاصدار جاء ليجسد هذه المناسبة الكريمة التي ستظل مصدر فخر لكل كويتي وسجلا مضيئا في تاريخ البلاد، معربا عن بالغ اعتزازه بهذه الذكرى. واوضح ان المسكوكة تحمل على وجهها الامامي صورة صاحب السمو في وسط الاصدار تحيط بها عبارة (اصدار تذكاري بتسمية حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت قائدا للعمل الانساني).

وذكر ان الوجه الثاني للاصدار يحمل باللغة الانكليزية عبارة ترجمة الاصدار التذكاري التي جاءت على الوجه الاول ومشهدا من البحر لمدينة الكويت يظهر فيها مبنى (المركزي) وشعار البنك والقيمة الرمزية للمسكوكة.

واكد ان الاصدار جاء متوافقا مع المقاييس العالمية للمسكوكات التذكارية اذ يبلغ قطره 38?61 ملم.