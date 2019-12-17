أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ان القضية الفلسطينية لم تضع مشيرا الى ان صفقة القرن لم تكن حديث الامس.

جاء ذلك في رد للجار الله على سؤال للصحافيين اول من امس حول تصريحات اطلقها الشيخ حمد بن جاسم بخصوص قرب تطبيق صفقة القرن ومطالبته بموقف عربي موحد بالاضافة الى ما صرح به الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط في مؤتمر الشباب في شرم الشيخ بان القضية الفلسطينية ضاعت.

وقال الجارالله: ما يعنينا في الكويت هو ان موقفنا واضح من هذه القضية حيث اننا نرجو ان تتفق معطيات صفقة القرن مع مرجعيات حل القضية الفلسطينية وقرارات الامم المتحدة،لانه اذا لم تتفق هذه المعطيات مع تلك المرجعيات فان الأمور ستشهد المزيد من التعقيد.

واضاف: الجميع يعلم ان موقف الكويت واضح في قضية التطبيع مع اسرائيل وموقفها الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية ونحن مستمرون في دعم القضية الى ان يتحقق الحل العادل والشامل ونيل هذا الشعب الشقيق مطالبه الشرعية.

وحول حديث وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن لوكالة رويترز بخصوص الازمة الخليجية وان هناك تقدما طفيفا في حلها قال: لا يوجد لدي جديد أقوله حول هذا الخلاف وما أستطيع قوله امر واحد هو ان تدعوا الله عز وجل ان يزول هذا الخلاف.

وبخصوص الانتخابات الرئاسية في الجزائر التي أسفرت عن فوز المرشح عبدالمجيد تبون قال نحن في منتهى السعادة ان يتحقق للأشقاء في الجزائر هذه النتائج الإيجابية وان ينتخب رئيس للجزائر بنسبة جيدة جدا وان تسفر الانتخابات عن رئيس جديد أعلن عن تواصله مع الحراك والتحاور معه لما في مصلحة البلاد واستقرارها وأمنها. واضاف : ان الحراك الذي امتد لشهور طويلة ولم ترق فيه قطرة دم واحدة مبعث فخر واعتزاز وهو حراك حضاري قاد الى عملية ديموقراطية لاقت احترام العالم اجمع.

وبشأن ما نشره موقع وزارة الخارجية الاسرائيلية عن تواجد اسرائيلي في الكويت ذكر الجارالله ان الجهات المعنية تحقق في هذا الموضوع.

وقال : اذا دخل اسرائيلي الى الكويت فبالتأكيد لم يدخل بجوازه الاسرائيلي بل بجواز لاحدى الجنسيات التي يسمح بدخولها.