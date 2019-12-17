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شهدت البلاد طيلة يوم أمس أمطارا رعدية غزيرة استنفرت على أثرها الأجهزة الأمنية والادارة العامة للاطفاء ووزارة الأشغال التي تعاملت مع بعض الحوادث المرورية نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وقال رئيس قسم التنبؤات البحرية في ادارة الارصاد الجوية ياسر البلوشي ان البلاد تأثرت بامتداد منخفض السودان الموسمي الذي صاحبه منخفض متعمق في طبقات الجو العليا ما أدى إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وبعض السحب الركامية الأمر الذي اسهم بسقوط الامطار بغزارة شديدة على بعض المناطق.

واوضح ان هطول الامطار صاحبه نشاط للرياح حيث زادت سرعتها على 50 كيلومترا في الساعة وأدت إلى ارتفاع الامواج إلى أكثر من 7 أقدام، مشيرا الى تحسن الجو اليوم.

وكانت الادارة العامة للاطفاء دعت امس المواطنين والمقيمين المتواجدين في المناطق البرية والبحرية الى اخذ الحيطة والحذر نظرا لتأثر البلاد بأمطار متفرقة.

وحثت في بيان صحافي الى الابتعاد عن اي تجمع لمياه الامطار في المناطق البرية وعدم التردد في الاتصال على هاتف الطوارئ 112 في الحالات الطارئة والحالات الانسانية.