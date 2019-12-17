الأولى

دشنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية خطة تطبيق التوقيع الالكتروني لجميع العاملين فيها للحصول على شهادة الكترونية يمكن عن طريقها الاستفادة من الخدمات الالكترونية المقدمة من القطاعات الحكومية في البلاد ودول مجلس التعاون.

وقال الأمين العام المساعد للدعم الاستشاري التنموي في الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية طلال الشمري، ان هذه الخطوة تأتي من منطلق توجه الدولة لتطبيق واقرار قانون المعاملات الالكترونية مع توفير التقنية الآمنة والمعتمدة لضمان أمن وسرية البيانات. وذكر الشمري أن التوقيع الالكتروني يعتبر بمنزلة هوية الفرد الالكترونية على شكل شهادة رقمية تتيح له اثبات هويته من خلال التعاملات الالكترونية على مواقع الانترنت وبناء عليه اطلقت هذه الاتفاقية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات التي توفرها الهيئة العامة للمعلومات المدنية والتي من شأنها توفير الوقت والجهد في الاجراءات والمعاملات على أنظمة الأمانة العامة للمجلس العلى للتخطيط والتنمية.