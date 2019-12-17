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بغداد- الوكالات: كشفت مصادر عراقية أن التوافق بين القوى السياسية على اسم رئيس وزراء جديد سيتم قبل يوم الخميس القادم فيما دعا رئيس الجمهورية برهم صالح البرلمان الى تحديد «الكتلة الاكبر» والتي يفترض دستوريا أن تسمي رئيس الحكومة.

وتتواصل المشاورات السياسية في العاصمة العراقية للاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة خلفاً لعادل عبدالمهدي الذي استقال في الأول من ديسمبر على وقع موجة احتجاجات أسفرت عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة أكثر من 20 ألفاً بجروح. ووجه رئيس جمهورية كتابا الى البرلمان دعا إلى الإعلان عن الكتلة النيابية التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد في انتخابات العام الماضي «لغرض تكليف مرشح جديد» لرئاسة الوزراء.

وأكد صالح أن الرئاسة تسلمت كتاب استقالة عبدالمهدي في 4 من الشهر الحالي. وإذ إن الدستور ينص على تكليف رئيس جديد للوزراء في مهلة أقصاها 15 يوماً، فإن تسمية شخصية جديدة يجب أن تتم بحلول الخميس المقبل. ودعا الرئيس العراقي الكتل السياسية الى تسمية رئيس وزراء «غير حزبي» يقود فترة انتقالية تنتهي بانتخابات مبكرة ولم تكن الكتلة الأكبر واضحة بعيد الانتخابات التشريعية التي جرت في العراق في مايو 2018 وجاءت تسمية عبدالمهدي رئيساً للوزراء حينها بتوافق سياسي جرى خلال ساعات بعيد انتخاب صالح رئيساً للجمهورية.

وباتت الأمور أكثر تعقيدا بعد تفكك التحالف النظري بين كتلتي «سائرون» التي يتزعمها مقتدى الصدر و«الفتح» التي تضم قدامى قادة الحشد الشعبي بسبب تباين موقفيهما من الاحتجاجات. وسبق ان طرحت عدة أسماء لشغل منصب رئيس الوزراء لكن الشارع رفضها حيث يشترط المحتجون أن يكون رئيس الوزراء الجديد مستقلا ولم يسبق له ان تولى أي دور سياسي منذ العام 2003.

وبرز مؤخرا اسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني الذي أعلن استقالته من حزب «الدعوة» وكتلة «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. لكن مصادر سياسية أكدت أن السوداني «لا يحظى بقبول الجميع» في البرلمان كما ان الشارع اعلن صراحة رفضه لترشيحه.