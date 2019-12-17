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بيروت – الوكالات: دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش أمس السلطات للتحقيق في لجوء قوات الأمن في عطلة نهاية الأسبوع إلى استخدام « القوة المفرطة» ضد المتظاهرين المطالبين برحيل الطبقة السياسية.

واندلعت خلال ليلتي الأحد والإثنين مواجهات عنيفة قرب البرلمان في وسط بيروت بين المتظاهرين والقوى الأمنية، ما أوقع عشرات الإصابات، في مواجهات تعد الأعنف منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية قبل شهرين. وقال كوبيتش على «تويتر» يظهر العنف والمواجهات في نهاية الأسبوع أن تأجيل الحل السياسي للأزمة الراهنة يخلق أرضا خصبة للاستفزازات والمناورة السياسية».

وشدد على أن « تحديد هوية المحرضين على العنف، والتحقيق في الحوادث كما في الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوى الأمنية هو أمر ضروري»، محذرا من انزلاق الجهات كافة إلى « سلوك أكثر عنفا». وبدأت المواجهات مع تصدي شرطة مجلس النواب وقوات مكافحة الشغب لمتظاهرين حاولوا مهاجمة مقر البرلمان.

ووقعت المواجهات عشية استشارات نيابية كانت مقررة أمس لتكليف رئيس للحكومة، وتم ارجاؤها إلى الخميس، في تأجيل هو الثاني منذ مطلع الأسبوع الماضي، جراء عدم تمكن القوى السياسية الرئيسة من التوافق على مرشح وعلى شكل الحكومة المقبلة.

واعتبر كوبيتش أن التأجيل الجديد «في ظل انهيار اقتصادي، هو مجازفة خطيرة للسياسيين لكن أيضا للبنان وشعبه».