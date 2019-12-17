الأولى

أكد مصدر أمني مصري مطلع أن 60 شخصاً من خلايا جماعة «الاخوان المسلمين» مختبئين في الكويت بأسماء حركية، فيما كشفت التحقيقات مع 8 اعضاء في التنظيم سبق أن تسلمتهم القاهرة من الكويت عن وجود «خلايا عنقودية» اخرى للجماعة التي تصنفها مصر تنظيماً ارهابياً. وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن استمرار التعاون الأمني الكويتي - المصري «حقق نجاحات مبهرة في مواجهة الخلايا الارهابية»، لافتا الى أن «الجهود الأمنية التي تقوم بها الكويت في مواجهة الارهاب، تتميز بالكفاءة العالية واليقظة التامة، وساهمت في كشف الخلية الاخوانية المصرية الهاربة والمتورطة في أعمال عنف وارهاب داخل مصر». وقال المصدر ان «آخر هذه الجهود كان القبض على طبيب أسنان يدعى (اسلام) في الكويت، وهو على علاقة بأعضاء الخلية الذين تم ضبطهم في وقت سابق».

وأكد المصدر أن «المدعو اسلام يخضع للتحقيق حاليا بتنسيق مصري - كويتي للتوصل للمزيد من العناصر المرتبطة بهذه الخلية الارهابية التي تم ضبطها في يوليو الماضي بالكويت وتم ترحيلهم الى القاهرة «، وأضاف أن «تحريات الأمن الوطني المصري أكدت وجود 60 شخصا بخلاف العناصر الثمانية الذين تم ترحيلهم من قبل ما زالوا مختبئين في الكويت بأسماء حركية» موضحا انهم هربوا من مصر في أعقاب الأحداث الارهابية التي وقعت خلال فض اعتصامي ميداني «رابعة العدوية» و«النهضة» حيث سافر بعضهم بشكل مباشر الى الكويت بينما فر البعض الآخر الى تركيا أولا ومنها توجه الى الكويت.

وقال المصدر الأمني ان «هناك عناصر ارهابية أخرى رهن الرصد والمراقبة والتحقيقات في عدة دول خليجية وأوروبية من بينها الكويت» مشيرا الى أن انه سيتم الاعلان قريبا عن أسماء العناصر الاخوانية الأخرى المرتقب ترحيلها الى مصر. من جانبه أوضح اللواء فؤاد علام عضو المجلس الأعلى لمكافحة الارهاب بمصر أن «المعلومات المتوافرة حول العنصر الاخواني المرحل من الكويت تؤكد ضلوعه في أعمال ارهابية داخل مصر، كما أنه كان حلقة وصل بين عناصر ارهابية مختبئة داخل الكويت والقيادات الاخوانية الهاربة في تركيا».

ولفت علام الى أن «التحقيقات الجارية مع عناصر خلية الكويت، كشفت عن خلايا عنقودية أخرى من عناصر الاخوان تتخذ من الكويت ملاذاً لها وأن هذه الخلايا تدبر أعمالا عدائية ضد مصر وعدد من الدول الخليجية من بينها الكويت».