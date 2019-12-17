مال وأعمال

واصل سهم «أرامكو» مكاسبه، ، لليوم الرابع على التوالي ليقفز بالقيمة السوقية للشرطة فوق تريليوني دولار عند المستويات السعرية الحالية.

وارتفع السهم إلى 37.80 ريالاً، في مطلع الجلسة بتداولات بلغت قيمتها 1.2 مليار ريال، وأحجام تداول 31.4 مليون سهم، حتى الساعة 11:35 بتوقيت السعودية.

كان سهم «أرامكو» قد أنهى تداولات أول من أمس محققاً مكاسب بنسبة 1.6 في المئة، إلى 37.4 ريالاً، وسط تداولات تخطت قيمتها 3 مليارات ريال. وبلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها على سهم أرامكو بنهاية تعاملات الأحد 63.596 صفقة/ بكميات متداولة بلغت 81.3 مليون سهم.

