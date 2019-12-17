مال وأعمال

«رويترز»: انخفضت العملات التي تتأثر بالتجارة مثل الدولارين الاسترالي والنيوزيلندي أمس مع انحسار حالة الارتياح التي أعقبت اتفاق التجارة الأميركي الصيني في ظل الإحباط الناجم عن قلة التفاصيل الخاصة بالاتفاق وإحجام عن وضع مراهنات كبيرة مع اقتراب عيد الميلاد.

وواصل الجنيه الاسترليني الأداء المتفوق أمام العملات الأخرى في أعقاب الفوز الساحق لحزب المحافظين حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون في الانتخابات بينما صعد اليورو قبل بيانات مهمة لأنشطة الشركات.

وهدأت حدة حرب التجارة بين واشنطن وبكين الأسبوع الماضي مع خفض جزء من الرسوم الأميركية في مقابل ما وصفه مسؤولون أميركيون بقفزة كبيرة في مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأميركية وسلع أخرى.

وسجل الدولار الاسترالي 0.6874 دولار، متراجعا من أعلى مستوى في أربعة أشهر البالغ 0.6939 دولار.

وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.5 في المئة إلى 0.6596 دولار بعدما صعد إلى 0.6939 دولار في مرحلة ما يوم الجمعة وهو أعلى مستوى في أربعة أشهر.

وزاد اليورو قليلا إلى 1.1133 دولار مع تحول اهتمام أوروبا إلى البيانات الأولية لأنشطة الشركات بمنطقة العملة الموحدة.

وصعد الدولار قليلا إلى 109.45 ينات رغم أن مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات انخفض نحو 0.2 في المئة إلى 97.00.

وتترقب الأسواق التفاصيل الدقيقة لاتفاق التجارة الذي لم يوقع بعد.

