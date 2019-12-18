مال وأعمال

كشفت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل أن عدد الكويتيين المسجلين بنظام التوظيف المركزي بلغ 6796 كويتياً موزعين على الذكور بنسبة 2438 والإناث 4358، لافتة إلى أن الرقم الإجمالي متغير وليس ثابتاً. وأكدت العقيل أن ديوان الخدمة المدنية يقوم سنوياً باعداد الدراسة الخاصة بتكويت الوظائف وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية وهو القرار الذي يلزم الجهات الحكومية المخاطبة بأحكامه بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها سنوياً وحتى الوصول بعد خمس سنوات بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي القوى العاملة في الجهات الحكومية إلى النسبة المئوية المحددة قرين كل مجموعة من المجموعات الوظيفية.

وأوضحت في ردها على سؤال برلماني أن الحكومة تؤدي لأصحاب المشروعات المتناهية في الصغر المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة والمسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد ويصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس لقرارات منظمة لذلك وتحدد هذه القرارات قيمة كلا العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقها والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها على أن تكون علاوة الأولاد 50 ديناراً عن كل ولد حتى الولد السابع.

وأكدت الوزيرة أنه لا توجد معوقات لدى الهيئة العامة للقوى العاملة لتأخر صرف دعم العمالة الوطنية لمدة زمنية طويلة لمن يتقدم للتسجيل لدى الهيئة لصرف الدعم المالي المقرر للعاملين في الجهات غير الحكومية، حيث يتم الصرف خلال ذات الشهر لمن يتقدم للهيئة لصرف الدعم المالي المقرر للعاملين في الجهات غير الحكومية.

وبينت أنه لا يوجد مانع قانوني لأصحاب المؤهلات الثانوية لصرف الدعم المالي المقرر للعاملين في الجهات غير الحكومية حال توافر جميع الشروط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 في شأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف العاملين في الجهات غير الحكومية.

وقالت إن عدم تسجيل حملة المؤهلات المتوسطة وما دون ذلك ، فإن سبب عدم قبول تسجيلهم في صرف دعم العمالة الوطنية ضمن صارفي دعم العمالة الوطنية هو التزام الهيئة بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1439 لسنة 2018 الصادر في 15 أكتوبر 2018 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 391 لسنة 2001 والذي تضمن المادة الثانية منه إضافة شرط جديد لشروط صرف الدعم المالي المقرر للعاملين في الجهات غير الحكومية والذي نص على « لحملة مؤهل متوسط أن يكون حاصلاً على دورة لمدة سنة ودورة مدتها سنتان ويستثنى من ذلك من لهم مدة خبرة بالقطاع الأهلي مقيدة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».

