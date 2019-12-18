مال وأعمال

كشفت وثيقة حكومية عن التوجه نحو ترشيد الإنفاق عبر إعادة بعض الهياكل التنظيمية لبعض الوزارات والجهات الحكومية، حيث أوضحت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم عقيل العقيل أن ديوان الخدمة خاطب وزارة الصحة بشأن إعادة الهيكل التنظيمي لها 4 مرات متوالية في أكتوبر 2017 ويناير 2018 و25 أبريل 2018 ومايو 2018. وقالت العقيل إن الديوان لم يتلق رداً على تلك المخاطبات، لافتة أنه تم أخيراً تشكيل لجنة من وزارة الصحة وديوان الخدمة للاتفاق على الهيكل التنظيمي الذي سيتم دراسته، وقد أسفرت الاجتماعات التي تمت على مدار 12 اجتماعاً على الانتهاء من حيث المبدأ من 15 قطاعاً على أن تقوم وزارة الصحة بتزويد الديوان بالاختصاصات التفصيلية للقطاعات. وأشارت إلى أنه تمت مخاطبة وزارة الصحة بما تم دراسته والانتهاء منه بدءاً من 11 سبتمبر إلى 28 نوفمبر من العام الحالي 2019.

وقالت إنه بعد الانتهاء من الدراسة الشاملة للهيكل التنظيمي لوزارة الصحة بكافة قطاعاته سيتم العرض على ديوان مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ القرار الملائم بشأنها.

وأوضحت الوزيرة في ردها عن أن أعضاء الهيئة التمريضية يتقاضون بالفعل مزايا مالية بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2009 بشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية وجار حالياً دراسة المزايا المالية تمهيداً لعرض الدراسة على مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ ما يرونه مناسباً.

