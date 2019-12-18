مال وأعمال

سيطرت حالة التباين على أداء البورصة،أمس، وذلك للجلسة الثانية على التوالي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي» بنحو 0.09 بالمئة، فيما تراجع المؤشران العام والأول بنسبة 0.18 بالمئة و0.27 بالمئة على الترتيب.

وتقلصت السيولة بنسبة 7.4 بالمئة الى 36.95 مليون دينار مقابل 39.9 مليون دينار بالأمس، كما انخفضت أحجام التداول 7.9 بالمئة الى 154.39 مليون سهم مقابل 167.62 مليون سهم. وتصدر قطاع البنوك التراجعات اليوم بانخفاض قدره 0.44 بالمئة، بينما جاء التكنولوجيا على رأس الارتفاعات بنمو نسبته 10 بالمئة. وبالنسبة لحركة الأسهم، تصدر «ثريـا» القائمة الحمراء بانخفاض معدله 10 بالمئة، فيما تصدر سهم «الأنظمة» القائمة الخضراء مرتفعاً بنسبة 10 بالمئة. وحقق سهم «الكويت الوطني» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 8.43 ملايين دينار متراجعاً 0.57 بالمئة، بينما تصدر سهم «أهلي متحد - البحرين» نشاط الكميات بتداول 17.79 مليون سهم متراجعاً 0.33 بالمئة.

