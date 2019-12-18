مال وأعمال

أكدت شركة الخير العالمية لبيع وشراء الأسهم التزامها بتقديم عرض استحواذ الزامي على الأسهم المتبقية في شركة أركان الكويت العقارية. وبحسب بيان للبورصة، أمس، قالت «الخير العالمية»، ان التأكيد بتقديم بالعرض الالزامي يأتي بعد استحواذ الشركة رسمياً على نسبة 35.876 بالمئة من رأسمال «أركان». وأعلنت «الخير العالمية»، عن تغير الهدف من التملك لشركة الخير العالمية لبيع وشراء الأسهم في شركة أركان الكويت العقارية الى استحواذ. وقالت الشركة انها رفعت حصتها في «أركان» من 29.58 بالمئة الى 35.876 بالمئة، بزيادة نسبتها 6.296 بالمئة. ويبلغ رأسمال «أركان» نحو 25.115 مليون دينار موزعاً على نحو 251.15 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.