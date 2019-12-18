مال وأعمال

حصلت شركة الخطوط الجوية الكويتية على 3 جوائز من حفل جائزة الكويت للابداع للعام 2019، حيث احتلت الشركة مراكز متقدمة ضمن الفئات التي تم تكريمها خلال الحفل، هذا وقد حازت «الكويتية» على جائزة الابداع في العلاقات العامة عن الفئة الاولى، وعلى جائزة التميز في سرعة النمو بعمليات التسويق الخاصة بالتميز والابداع، أما بالنسبة للجوائز التنافسية فقد حاز إعلان الخطوط الجوية الكويتية لأغنية (أنا رديت) للفنان الكبير عبدالكريم عبدالقادر على جائزة التميز بالاعلان التلفزيوني. هذا وتسلم جائزة التميز في سرعة النمو بعمليات التسويق والخاصة بفئة التميز والابداع رئيس مجلس الادارة يوسف الجاسم، أما جائزة الابداع في العلاقات العامة وجائزة التميز بالاعلان التلفزيوني فقد تسلمهما مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام فايز العنزي.

وعلى هامش الحفل، عبر رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم عن سعادته بهذا التكريم خصوصاً بعد سلسلة من النجاحات المتتالية التي حققتها الخطوط الجوية الكويتية في الآونة الأخيرة وخصوصاً في الجانب التسويقي والاعلاني، مشيراً إلى أن هذا التكريم جاء كاستحقاق عن جدارة للشركة في عدة مجالات هي العلاقات العامة وسرعة نمو عمليات التسويق والإعلانات المتميزة والمبدعة، حيث عكف أبناء الخطوط الجوية الكويتية في السنوات الماضية في هذه القطاعات وسائر قطاعات الشركة الأخرى على تحقيق انجازات غير مسبوقة سواء على المستوى الاقليمي أو العالمي جعلت اسم «الطائر الازرق» براقاً وسط شركات الطيران الاخرى، خصوصاً بعد تدشين مبنى خاص بالشركة اضافة إلى استلام طائرات جديدة واطلاق وجهات متنوعة والحصول على جوائز وتصنيفات بالمراكز المتقدمة جداً في دقة المواعيد وراحة المقاعد وغيرها الامر الذي ترك انطباعاً جيداً لدى ركابنا وحملنا مسؤولية تطوير ذلك ناهيك عن المحافظة عليه.

وأضاف الجاسم: «يشرفنا أن تحصد الخطوط الجوية الكويتية 3 جوائز مهمة ضمن عدد من الشخصيات والمؤسسات الابداعية والاعلامية والاعلانية والفنية تم تكريمها خلال مهرجان الكويت للابداع فذلك إن دل فإنه يدل على الامكانات التي تحظى بها الخطوط الجوية الكويتية والتطوير الذي تشهده في المجالات الابداعية وغيرها، وما يسعدنا أكثر أن تلك الجوائز جاءت متزامنة مع احتفالات الشركة بمرور 65 عاماً على تأسيسها ونجاح استعراض (الطير الازرق) الذي أقيم في نوفمبر الماضي تتويجاً لمسيرتها التاريخية منذ العام 1954». وفي الختام تقدم رئيس مجلس الادارة بجزيل الشكر ووافر الامتنان للقائمين على هذا الحفل وعلى رأسهم الامين العام للملتقى الاعلامي العربي ماضي الخميس وذلك على جهودهم البناءة والحثيثة في اختيار الفائزين بكل حيادية ومهنية عالية، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والسداد في تشجيع ودعم الشركات والاشخاص في القطاعين العام والخاص، مثنياً كذلك على جهود الادارة التنفيذية وسائر العاملين في الخطوط الجوية الكويتية على حسن الاداء وتطوير الخدمات المقدمة لركابنا، معاهدين الجميع على الاستمرار في ذلك والسعي الدائم للمزيد من التطوير لصالح الناقل الوطني.

