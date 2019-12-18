مال وأعمال

عقد بنك الكويت المركزي اجتماعاً مصرفياً أكاديمياً بمشاركة قيادات العمل المصرفي والأكاديمي وذوي الخبرة، لعقد نقاشات معمقة حول متطلبات العمل المستقبلية في القطاع المصرفي وسبل تطوير التعليم الجامعي لإعداد الخريجين لتلبية تلك الاحتياجات، بما يزيد من فرص العمل أمام العمالة الوطنية ويعزز القطاع المصرفي بالكفاءات الوطنية في مجموعة متنوعة من الاختصاصات وذلك في إطار رؤية بنك الكويت المركزي الاستراتيجية لتعزيز الكوادر الوطنية وتطويرها، بغرض مواكبة التطورات في المجالات التقنية وضرورة تلبية احتياجات القطاع المصرفي من العمالة الوطنية عالية التأهيل.

وحضر الاجتماع الذي يعد سابقة هي الأولى من نوعها والذي دعا إليه محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل، المعنيون في بنك الكويت المركزي وقادة القطاع المصرفي كما حضر كل من مدير جامعة الكويت ووكيل وزارة التعليم العالي والأمين العام لأمانة الجامعات الخاصة ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والأمين العام لجامعة الكويت، ورؤساء الجامعات الخاصة إلى جانب نائب مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومدير عام معهد الدراسات المصرفية، وذلك للتباحث حول احتياجات القطاع المصرفي الكويتي من العمالة الوطنية التي تتمتع بالمهارات المطلوبة في القطاع المصرفي مستقبلا.

وناقش الاجتماع دور المؤسسات الأكاديمية في دعم الصناعة المصرفية بالمخرجات المطلوبة وسبل تطوير المناهج في التخصصات القائمة بالإضافة إلى دراسة استحداث تخصصات جديدة في ضوء ما يشهده القطاع المصرفي العالمي والمحلي من تحولات جذرية وانعكاسات ذلك على سوق العمل.

حيث يتوقع ارتفاع الطلب على الاختصاصات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتحليل البيانات، بالإضافة إلى مجموعة من المهارات مثل التفكير الإبداعي، والابتكار التقني وغيرها من المتطلبات التي تفرضها هذه التحولات التي تشهدها الصناعة المصرفية.

