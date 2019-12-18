مال وأعمال

شاركت «زين» بافتتاح سوق قوت Qout Market في حديقة الأبراج بمنطقة العديلية، وذلك ضمن شراكتها المُجتمعية للموسم السابع من المنصّة التي تهدف إلى جمع الطاقات والمواهب المحلّية في مجالات الزراعة العضوية والتغذية والمشغولات اليدوية.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن استمرار شراكتها مع سوق قوت تأتي في إطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تجاه تشجيع الطاقات والمواهب المحلّية للمُساهمة في تقديم جيل من الشباب الكويتي القادر على المشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني بكفاءة، حيث يهدف هذا الحدث إلى نشر التوعية حول نمط الحياة الصحي واستهلاك المنتجات العضوية والصحية من خلال تقديم فرصة لأصحاب المشاريع الحرفية والزراعية والمشغولات اليدوية لعرض مُنتجاتهم المُصنّعة محلياً في مكان واحد، بالإضافة لكونه تجمعاً مثالياً لتبادل وطرح الأفكار بين محبيّ ومصنّعي المواد الغذائية المحلية.

وبينت «زين» أنها تواجدت وكعادتها السنوية في سوق قوت عبر جناحها الخاص، والذي قامت من خلاله باستعراض آخر العروض الخاصة بقطاع الأعمال والموجهة لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من الجهات المُشاركة في السوق ومن الزوار، كما أنها خصصت ركناً للألعاب الإلكترونية التفاعلية مع تنظيم المسابقات الشيّقة وتقديم الجوائز القيمة على الفائزين.

وأفادت الشركة أن شراكتها المجتمعية لسوق قوت بموسمه السابع تُعتبر إضافة كبيرة لسلسلة البرامج والمبادرات التي تدعمها وتشجعها بشكل متواصل لتحفّز الطاقات المحليّة على دفع منتجاتهم الوطنية بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة، وخاصةً أن سوق قوت يستقطب أعداداً غفيرة من الجماهير الشغوفة بالتعرف على المنتجات التي تم تصنيعها محلياً بإدارة الشباب الكويتي، والتي وصلت إلى ما يقارب 18,000 زائر في المواسم السابقة.

