مال وأعمال

فاز فريق بيت التمويل الكويتي «بيتك» التطوعي، بجائزة «أفضل فريق تطوعي» في الكويت خلال فعاليات جائزة الكويت لمبادرات الشباب التطوعية والإنسانية لسنة 2019، في نسختها الرابعة، بتنظيم من الملتقى الإعلامي العربي، وهو عضو مراقب في مجلس وزراء الإعلام واللجنة الدائمة للإعلام في جامعة الدول العربية.

وجرى تكريم فريق «بيتك» التطوعي تقديرا للجهود التي بذلها على كل مستويات العمل التطوعي، وتتويجا لسعيه الدؤوب لخدمة المجتمع وتعزيز قيم ومفاهيم العمل التطوعي، وذلك في الحفل الذي أقيم اخيرا بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي تحت رعاية معالي وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب، محمد ناصر الجبري وبحضور ممثل معاليه وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب الدكتور مشعل الشاهين، وبمشاركة الدكتور عبدالله المعتوق مستشار حضرة صاحب السمو أمير البلاد، رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.

وعلى هامش تسلمه الجائزة، أعرب المدير التنفيذي للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة في «بيتك»- يوسف عبدالله الرويح عن فخر «بيتك» بدعم المبادرات الشبابية التطوعية والانسانية، لافتا الى ان ذلك يأتي ضمن اطار المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي واستراتيجية الاستدامة في «بيتك».

