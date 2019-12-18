مال وأعمال

استمر معرض هوريكا الكويت 2019 في كسب اهتمام كبريات واشهر الشركات المعنية بعالم الضيافة وصناعاتها، حيث انضمت شركة «البروتين الكويتية» الشهيرة الى قائمة الرعاة الذهبيين للمعرض الذي يقام من 14 إلى 16 يناير القادم على ارض المعارض الدولية في مشرف وتنظمه شركة «ليدرز جروب للاستشارات والتطوير» الرائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات والسياحة بالتعاون مع شركة «هوسبيتاليته سرفيسز» اللبنانية.

وفي بيان اعلان توقيع عقد الرعاية الذهبية، قالت «ليدرز جروب» ان «هوريكا الكويت» اصبح منذ 2012 «مرجعا فعليا للمعنيين بتنمية قطاعات المطاعم والفنادق والمنتجعات ومؤسسات ومناسبات الضيافة الاخرى، وان حضور شركات المواد والصناعات والتجهيزات الغذائية في معرضنا لا بد ان يكون مميزا واساسيا، ومن هنا يأتي تعاوننا مع شركة «البروتين الكويتية» الشهيرة في عالم توزيع المواد الغذائية والتي تعتبر من ابرز الموردين للفنادق والجمعيات ومراكز السوبر ماركت والمستشفيات والنوادي وتجار الجملة، وكذلك شركات التموين والميني ماركت، والافران والمخابز واعداد الحلويات والمخازن والبقالات وباقي منافذ بيع المواد الغذائية بالتجزئة.

