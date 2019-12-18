مال وأعمال

تحت رعاية وبحضور عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت م. طارق المطوع، ومساعد المدير العام للخدمات المساندة بالغرفة م. صقر عيسى المناعي، تنطلق صباح اليوم فعاليات معرض «معرض البناء- بيتك»، ومعرض الحرف اليدوية والمشاريع الصغيرة، ومعرض الصحة والجمال، وتستهدف دعم مبيعات مواد البناء، والحرف اليدوية وتعزيز مفهوم الصحة والجمال، حيث تعتبر جميعها من القطاعات الاقتصادية المهمة في البلاد. وتنظم هذه المعارض شركة معرض الكويت الدولي في الفترة من 18 الى 23 يناير 2020 على ارض المعارض الدولية بمشرف صالة رقم (5- 6 -7)، وسط مشاركة فاعلة من قبل حشد من العارضين بلغ 250 شركة عارضة ممثلة لمصانع ومؤسسات وشركات وطنية محلية ووكلاء ماركات عالمية ذات علاقة بقطاع مواد البناء ومستلزماتها، إضافة الى عيادات التجميل، والشركات العاملة في مجال الصحة والرياضة والجمال، وعدد كبير من ورش صناعة المشغولات والحرف اليدوية والمشاريع الصغيرة واكسسواراتها والتحف والملابس وغيرها. معرض البناء - بيتك : استقطب اكثر من 100 شركة إضافة الى المهندسين والمقاولين العاملين في هذا المجال وغيرهم من المهتمين، لما يوفره من أجواء تسوق مميزة ليجمع في الصالة رقم 6 وجزء من صالة 5 وتحت سقف واحد بمساحة اكثر من 7000 متر مربع، حيث يشهد المعرض تسابقا واسعا من قبل شركات البناء والمقاولات الوطنية الكبرى. وتضم عروض معرض البناء - بيتك مجموعة من شركات مواد البناء والمصانع الوطنية المتعددة والتي تعرض لمنتجاتها مثل الاسمنت والأخشاب وحديد التسليح والطابوق الرملي والحجر الجيري والبلاط المتداخل لأعمال الزينة ومواد أعمال التكسية والديكور الخارجية والداخلية والأدوات الصحية وخلاطات الماء والسيراميك وبايبات المياه والصرف الصحي والألمونيوم والزجاج واللوحات والقواطع الكهربائية والنوافذ والأبواب والمشغولات الخشبية والأوتوماتيكية إضافة الى الأثاث والمفروشات، ومعدات الأمن والسلامة وطفايات الحريق والمصاعد، وكاميرات المراقبة ومعدات الأمان والسلامة وغيرها الكثير من المستلزمات». معرض الصحة والجمال: استقطب اكثر من 53 شركة من العاملين في هذا المجال وغيرهم من المهتمين، ليجمع في الصالة رقم SEVEN وتحت سقف واحد بمساحة 2000 متر مربع، حيث يشهد المعرض تسابقا واسعا من قبل شركات الصحة والجمال وتضم عروضا من الأندية الصحية والرياضة وعيادات التجميل وشركات مستحضرات التجميل والمكياج والعطور والصيدليات وغيرها.