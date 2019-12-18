مال وأعمال

أكد وكيل وزارة النفط، الشيخ الدكتور نمر الصباح أن مشاريع القطاع النفطي المتمثلة بمشروع الوقود البيئي، ومشاريع الطاقة المتجددة، ومشروع الحد من انبعاثات الغازات الضارة نماذج تؤكد مدى حرص واهتمام القطاع النفطي في تبني مشاريع تهدف إلى حماية البيئة ومنع الخسائر والتي تنعكس بدورها على تحقيق الصحة والسلامة والبيئة.

جاء ذلك في كلمة الصباح التي ألقاها نيابة عن وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل، في المؤتمر الدولي العاشر للصحة والسلامة والبيئة ومنع الخسائر، والذي تنظمه الجمعية الأميركية لمحترفي السلامة فرع الكويت تحت رعاية وزير النفط وزير الكهرباء والماء، وبدعم ومشاركة العديد من الشركات الراعية .

وأضاف إن الكويت تولي اهتماما كبيرا في مجال الصحة والسلامة والبيئة ومنع الخسائرمن خلال النظم والتشريعات وإنشاء الأجهزة الرقابية لضمان حسن تنفيذها والتقيد بها مستفيدة من الخبرات والمستجدات العربية والدولية لبلوغ مستويات أعلى وأكثر قدرة على توفير أوجه الحماية على مختلف الجوانب الاستراتيجية والتنفيذية.

وأشار الصباح إلى أن وزارة النفط ومؤسسة البترول وشركاتها التابعة تدعم كل ما من شأنه تحسين وتطوير أوضاع وأداء ومعايير السلامة والبيئة ومنع الخسائر وتعتبرها من الأولويات في استراتيجيتها وأهدافها،فهي بذلك ترعي المؤتمرات والمعارض الدولية الخاصة بالجمعية الأميركية لمحترفي السلامة منذ تأسيسها في الكويت.

وزاد «مما لاشك فيه أن إقامة مثل هذه الأنشطة الدولية يسهم في رفع سمعة ومكانة الكويت في المحافل الدولية ويبرز دورها كأحد الدول الرائدة والمتقدمة في مجال صناعة النفط والغاز، ويؤكد مدى حرصها واهتمامها في المحافظة على السلامة البيئية والمهنية إلى جانب اهتمامها بالعمليات المرتبطة بالصناعة النفطية كالإنتاج والتصنيع والتسويق».

وأشاد الصباح بالجهود الرامية والتي أسهمت بإقامة هذا المؤتمر وأن تسفر أعماله عن اكتساب معارف جديدة تسهم في تحقيق زيادة نوعية في إعداد المتخصصين الاحترافيين في مجالات الصحة والسلامة والبيئة ومنع الخسائر وأن يخرج بتوصيات تسهم في دعم ثقافة المحافظة على هذه الركائز الأربعة مجتمعة.

40 جهة

بدوره، قال رئيس الجمعية الأميركية لمحترفي السلامة فرع الكويت، فاضل العلي إن المؤتمر شهد تقديم 40 جهة حكومية وخاصة أوراق عمل متخصصة في الصحة والأمن والسلامة شملت أحدث التقنيات التي توصل إليها العلم الحديث حالياً.

وبين أن المؤتمر سيتطرق إلى آخر ما توصل إليه العلماء من تقنيات حديثة في مجالات الصحة والسلامة مقدراً عدد الجهات المشاركة بـ400 جهة من القطاعين العام والخاص التي تهتم بتبني وتطبيق أفضل الممارسات في ذلك المجال.

وأشار العلي إلى أن من مكتسبات المؤتمر رفع مستويات الوعي لدى المختصين بمجالات الصحة والأمن والسلامة من خلال تزويدهم بكل ما هو جديد في هذا القطاع، وهو ما انعكس بانخفاض كبير في معدلات الحوادث التي تقع في المشاريع التي تطبق الآليات التي تمت مناقشتها خلال فعاليات المؤتمر.

الاستدامة والتطوير

من جانبه، أشار رئيس المؤتمر فارس المنصوري، إلى أن أهمية المؤتمر تكمن في مشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة وأبرزها مشاركة مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بالإضافة إلى شركات المقاولين والقطاع الخاص العاملة في مشاريع القطاع النفطي.

من جانبه قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر في الجمعية الأميركية لمهندسي السلامة فرع الكويت، سونيل ساداندل، إن تدشين النسخة الحالية من المؤتمر يتزامن مع ظهور عدد من التقنيات الحديثة التي تتعلق بحماية الإنسان والآلات على حد سواء.

