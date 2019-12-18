مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول هاشم هاشم ان شركة البترول الكويتية العالمية تخدم أهداف المؤسسة في التوسع بالقارة الآسيوية مؤكدا قدرة الشركة على التغلب على اي تحد يواجه مشاريع المؤسسة.

جاء ذلك في تصريح صحافي لهاشم نقله بيان صادر عن شركة البترول الكويتية العالمية عقب زيارة تفقدية لمشروع مصفاة ومجمع الكيماويات البترولية نغي سون في فيتنام برفقة الرئيس التنفيذي للشركة الشيخ نواف سعود الصباح. وقام هاشم بجولة بين وحدات المصفاة تضمنت وحدة التكرير ووحدة التكسير بالعامل المساعد وغرفة التحكم المركزية ورصيف التصدير كما تفقد عمليات المصفاة بعد استكمال الصيانة المجدولة والتي استغرقت 49 يوما وهي أقل من الفترة المحدد لها. واستمع إلى شرح تفصيلي عن سير العمل بالمصفاة تضمن المبادرات التي قامت بها الشركة لتحسين أداء المصفاة ومعالجة التحديات التي تواجه شركة المصفاة.

